Nach einer erfolgreichen Tour durch Lateinamerika werden RHAPSODY mit aller Macht zurückkehren – und zwar in Länder, in denen sie auf dem ersten Tourabschnitt nicht gespielt haben, und in Städte, in denen die Shows ausverkauft waren, sodass nicht alle Fans die Band zum letzten Mal sehen konnten. So wird das erste Konzert am 07. Januar im Tom Brasil Club in São Paulo, Brasilien stattfinden. Des Weiteren wird die Band in Argentinien, Bolivien, Peru, Chile, Kolumbien und Mexiko auftreten. Weitere Informationen zum Ticket-Vorverkauf werden schon bald bekanntgegeben.

Fabio Lione kommentiert:

„Nachdem uns immer so viele Fans bei unseren Shows danach gefragt hatten, haben unsere Manager eine Lücke im Terminkalender gefunden, um diese zweite Tour durch Lateinamerika zu planen. Wir werden Euch epische Shows bieten, sodass es keinen Grund gibt, diese zu verpassen, und einmal mehr einige Songs darbieten, die wir noch nie zuvor live gespielt haben. Als Sahnehaube werden wir all unsere größten Hits spielen!“

RHAPSODY

»20th Anniversary Farewell Tour« – Latin America Leg 2

07.01. BR São Paulo – Tom Brasil

10.01. RA Salta – Teatro del Huerto

11.01. RA Buenos Aires – Groove

13.01. BOL La Paz – Teatro Al Aire Libre

14.01. PE Lima – Teatro de la Uni

16.01. RCH Santiago – Teatro Caupolican

20.01. CR San Jose – Pepper Club

21.01. CO Bogotá – Metal Millenium

23.01. CO Medellín – Teatro Universidad de Medellin

24.01. CO Cali – Teatro Jorge Isaacs

26.01. MEX Chihuahua – Expo Chihuahua

27.01. MEX Guadalajara – C3 Stage

28.01. MEX Merida – TBA

30.01. MEX Mexico City – Circo Volador

Weitere RHAPSODY-Termine:

02.11. RUS Moscow – Red Club

06.11. J Tokyo – O-East

08.11. J Nagoya – Club Quattro

09.11. J Osaka – Club Quattro

01. – 05.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

RHAPSODY bestehen derzeit aus Fabio Lione (Gesang), Luca Turilli (Gitarre), Dominique Leurquin (Gitarre), Patrice Guers (Bass) und Alex Holzwarth (Schlagzeug).

RHAPSODY sind vor Kurzem auf europäischen Festivals wie dem Graspop Metal Meeting, dem Sweden Rock Festival und dem Leyendas del Rock aufgetreten, wobei sie eine Setlist voller Klassiker wie ‚Emerald Sword‘, ‚Land Of Immortals‘, ‚Dawn Of Victory‘, ‚Lamento Eroico‘, ‚Holy Thunderforce‘ und vielen mehr gespielt haben.

RHAPSODYs Einflüsse reichen von den epischsten Orchestral-Soundtracks, über klassische Komponisten wie Vivaldi, Bach, Beethoven und Paganini bis hin zu Renaissance- und Folkmusik. Diese Elemente machten RHAPSODY zu einer einzigartigen Band in der Welt des Metal, deren Magie ihnen Fans in aller Welt bescherte und viele andere Bands inspiriert hat.

