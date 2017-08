Metal Blade: Legen die Riot-Alben ‚Army of One‘ und ‚Through the Storm‘ am 8. September als Digi-CDs und Vinyl neu auf

Metal Blade: Legen die Riot-Alben ‚Army of One‘ und ‚Through the Storm‘ am 8. September als Digi-CDs und Vinyl neu auf

In den letzten Jahren haben Metal Blade Records einige RIOT-Alben auf Digi-CD und LP wiederveröffentlicht.

Am 8. September folgen die beiden nächsten Titel aus dem reichhaltigen Katalog dieser fabelhaften Band. ‚Army Of One‚ und ‚Through The Storm‚ sind zwei Studioalben, die man guten Gewissens als Melodic Power Metal Schätzchen bezeichnen darf!

‚Army Of One‚ wird als Digi-CD mit zwei Bonustracks (‚Road Racin‘ (live)‘ und ‚Still Alive (instrumental rough mix)‘, sowie auf Vinyl in drei verschiedenen Versionen erhältlich sein ((180 g black/golden yellow/clear/black marbled).

‚Through The Storm‚ wird als Digi-CD mit vier Bonustracks (‚Follow You (demo)‘, ‚Army Of One (instrumental)‘, ‚Shine (instrumental)‘ und ‚Blinded (demo)‘), sowie auf Vinyl in drei verschiedenen Versionen erhältlich sein (180 g black/night blue grey-marbled/clear white).

Alle drei Alben wurden von Patrick Engel remastert, um die bislang beste Soundqualität des Materials zu erzielen. Die LP-Versionen kommen jeweils mit 350 g Covern, Inserts und Poster, die Digi-CDs mit Poster-Booklets.

Quelle: www.metalblade.com

Kommentare

Kommentare