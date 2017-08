Die österreichischen Thrasher SILIUS werden am 1. September ihr Debütalbum „Hell Awakening“ bei Massacre Records veröffentlichen!

Nun präsentieren sie das Lyric Video zum neuen Song „War Planet„, das man sich hier ansehen kann: https://youtu.be/Io1SvdtXbps

Das Video wurde von Marcelo Nespoli realisiert.

SILIUS haben vor kurzem bereits das offizielle Video zum Song „Seven Demons“ veröffentlicht, das hier verfügbar ist: https://youtu.be/7kSo73la-2g

1. Seven Demons

2. Immortalize

3. War Planet

4. Invictus

5. Anger Management

6. Kingdom Of Betrayal

7. Sick And Tired

8. Message In A Molotov

9. Tool Of Destruction

10. Joy And Pain

11. Evol Monument

Quelle: www. massacre-records.com

