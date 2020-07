Rock Meets Classic 2021: gibt für „The Greatest Rock Hits Tour“ Termin in Oberhausen bekannt

Rock Meets Classic 2021 – The Greatest Rock Hits Tour

mit Joey Tempest ( Europe ) und Dee Snider ( Twisted Sister )

– mit ( ) und ( ) am 14. April 2021 in der König-Pilsener-Arena Oberhausen

Würzburg/Oberhausen, 9. Juli 2020 – Veranstalter Manfred Hertlein freut sich, einen weiteren Termin für die mit Spannung erwartete Rock Meets Classic Tour 2021 bekannt geben zu können. Die erfolgreiche Konzertreihe wird am 14. April 2021 erstmals in der Oberhausener König-Pilsener-Arena gastieren!

Möglich macht dies das Engagement des Duisburgers Ralf Pape, der mit seiner P+C Event- und Sportmarketing GmbH als örtlicher Veranstalter fungiert. Pape erklärt: „Ich bin ein großer Fans von Rock Meets Classic und halte sehr viel von Manfred Hertlein und Mat Sinner. Ich freue mich immer, wenn ich gute Veranstaltungen ins Ruhrgebiet holen kann. RMC in der KöPi-Arena, das passt einfach!“

Mat Sinner, der Musikalische Leiter von Rock Meets Classic fügt an: „Wir freuen uns riesig, dass wir im Ruhrgebiet einen seriösen Partner für Rock Meets Classic gefunden haben. Die Fans – wie auch wir – wollten unbedingt wieder einen Standort in NRW. Mit unserem großartigen Line Up für 2021 in dieser fantastischen Arena hoffen wir auf ein tolles Feedback. Oberhausen, wir kommen!“

Die 12. Spielzeit von Rock Meets Classic garantiert dem Publikum traditionell ein fantastisches Programm mit den Helden der Rockmusik. Nachdem Joey Tempest von Europe als Headliner bestätigt wurde, kann Rock Meets Classic weitere lebende Legende als Co-Headliner präsentieren: Dee Snider von Twisted Sister!

Außerdem präsentiert Rock Meets Classic auf der Tour 2021: Maggie Reilly, die wundervolle Sängerin von Mike Oldfield, Publikumsliebling Midge Ure von Ultravox, Ronnie Romero von Rainbow und Mike Tramp von White Lion. Dieser hochkarätige Sechser-Pack passt perfekt zum Tour-Motto für 2021, denn alle Künstler haben große Rock Hits im Gepäck. Als da wären: Final Countdown von Europe, Moonlight Shadow von Mike Oldfield, Vienna von Ultravox, Long Live Rock´n´Roll von Rainbow und die Cover-Version Radar Love von White Lion, die allesamt ohne jeden Zweifel zu den größten Rock Hits aller Zeiten zählen.

Rock Meets Classic Line-up 2021:

Joey Tempest ( Europe )

( ) Dee Snider ( Twisted Sister )

( ) Maggie Reilly (Mike Oldfield )

) Midge Ure ( Ultravox )

( ) Ronnie Romero ( Rainbow )

( ) Mike Tramp (White Lion)

Rock Meets Classic Tour-Daten 2021 The Greatest Rock Hits Tour

09.04.2021 – Würzburg – s.Oliver Arena

10.04.2021 – Nürnberg – Arena Nürnberger Versicherung

11.04.2021 – Frankfurt – Jahrhunderthalle

14.04.2021 – Oberhausen – König-Pilsener-Arena

16.04.2021 – Passau – Dreiländerhalle

17.04.2021 – München – Olympiahalle

18.04.2021 – Kempten – bigBOX

22.04.2021 – Ingolstadt – Saturn Arena

23.04.2021 – Ludwigsburg – MHPArena

24.04.2021 – Regensburg – Donau-Arena

Weitere Termine sind in Planung und werden in Kürze bekannt gegeben!