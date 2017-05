Die Tagesaufteilung der Bands für das ROCKHARZ Open Air 2017 steht fest. Änderungen sind wie immer vorbehalten. Am Mittwoch ist zudem nur die Rockstage in Betrieb, ab Donnerstag wird dann auf beiden Bühnen (Darkstage und Rockstage) im Wechsel gespielt. Hier nun die Aufteilung:

Mittwoch, 5. Juli 2017 – AFM-Labelnight

BLOODBOUND

DIRKSCHNEIDER

KRYPTOS

ORDEN OGAN

SERIOUS BLACK

STAHLMANN

Donnerstag, 6. Juli 2017

APRON

ARCH ENEMY

CIVIL WAR

DEATH ANGEL

FIDDLER’S GREEN

HAGGARD

IN EXTREMO

INFECTED RAIN

KADAVAR

LACUNA COIL

MANTAR

NACHTBLUT

RAGE

THE NEW BLACK

WOLFHEART

Freitag, 7. Juli 2017

BELPHEGOR

BEYOND THE BLACK

CYPECORE

EWIGHEIM

FIRKIN

HEAVEN SHALL BURN

ICED EARTH

KAMBRIUM

LORD OF THE LOST

MONO INC

MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN

OHRENFEINDT

OST FRONT

PAIN

UNZUCHT

VARG

VLAD IN TEARS

Samstag, 8. Juli 2017

ALCEST

ASPHYX

BLIND GUARDIAN

DARK TRANQUILLITY

DAWN OF DISEASE

DESERTED FEAR

DEW-SCENTED

ELUVEITIE

FEUERSCHWANZ

GRAVE DIGGER

INSOMNIUM

KORPIKLAANI

MOONSPELL

MR. IRISH BASTARD

SERUM 114

TANK

THE VINTAGE CARAVAN

Übrigens: Tagestickets werden ab dem 18.05.2017 erhältlich sein.

Quelle: www.metal-promotions.de

