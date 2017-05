“Monster Truck ist eine der wenigen wirklich bodenständigen Rock’n’Roll Bands… sie sind hart, gefühlvoll und stark.“ Slash “Ein Meisterwerk des Hardrock” Big Cheese “Heavy, unerbittlich und nicht aufzuhalten” Guitarist “Kniet nieder und zollt dem mächtigen Riff Euren Respekt!” Kerrang

Monster Truck kehren im Mai und nach Europa zurück: die vier Kanadier sind der Hauptsupport der legendären Deep Purple!

„Zwei Worte: Holy Shit!“, kommentiert Leadsänger und Basist Jon Harvey die Tour. „Es ist eine einmalige Chance eine der größten Bands der Rockgeschichte zu supporten. Für uns und Millionen Fans ist das eine unglaubliche Inspiration. Ich bin wirklich glücklich!“

Gitarrist Jeremy Widerman fügt hinzu: „Die musikalischen Wurzeln von Monster Truck liegen komplett bei Deep Purple. Auf ihrer Europatour spielen zu dürfen ist eine Ehre ohnegleichen. Wir sind wirklich demütig und fühlen uns sehr klein.“

2016 veröffentlichten die vier Kanadier ihr neues Album „Sittin’Heavy“, das glänzende Kritiken erhielt. Metal Hammer beschrieb es als „frisch und aufregend“, während sie damit laut Rock Sound die Messlatte in beispiellose Höhen gelegt haben. Es ist „unbarmherzig und unaufhaltsam“ (Guitarist) und ein „Meisterwerk des Hardrock“ (Big Cheese). Gitarrenlegende Slash steht voll und ganz hinter dem Quartett und auch Dee Snider kann nicht genug von ihnen bekommen: „Holy Fuck, diese Band rockt!“ Dave Navarro bezeichnet sie als „Killerband mit einem großartigen Gitarrenspiel“.

Monster Truck haben ihr musikalisches Handwerk auf Tour erlernt und eröffneten in den letzten drei Jahren Shows für Gun’s n Roses, Slash, Alice in Chains, ZZ Top, Buckcherry, Rival Sons, Nickelback, Billy Talent, Rob Zombie, Janes Addiction, Volbeat, Black Stone Cherry und Vista Chino. Das Quartett blüht erst auf der Bühne richtig auf. Nach einer sechsmonatigen Tour sind sie nun bereit, für die mächtigen Deep Purple ihr Level noch einmal um eine Stufe zu erhöhen.

“Frisch und aufregend” Metal Hammer



“Eine Sammlung schmieriger Riffs und kraftvoller Ausschweifung… sie haben die Messlatte inungeahnte Höhen gelegt.” Rock Sound



“Eine großartige Platte voller klassischer Rockgrooves, grob und gefühlvoll zugleich.” Classic Rock

“Rock n roll might save your life, might save your life tonight” Monster Truck, Why Are You Not Rocking?

Monster Truck Live Trailer: https://youtu.be/KjAjSOtDX8g

Deep Purple Support Tour

17.05. Wien, Stadthalle

19.05. München, Olympiahalle

27.05. Luxemburg, Rockhal

30.05. Hamburg, Barclaycard Arena

02.06. Amsterdam, Ziggo Dome

06.06. Köln, Lanxess Arena

07.06. Dortmund, Westfalenhalle 1

09.06.Leipzig, Arena

10.06. Frankfurt, Festhalle

13.06. Berlin, Mercedes Benz Arena

14.06. Stuttgart, Hanns Martin Schleyer Halle

Tickets erhältlich unter: http://www.deeppurple.com/current-tour-dates/

