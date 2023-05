Ronwe: veröffentlichen Hommage an den Death Metal der 90er-Jahre mit selbstbetiteltem Album

Die Floridian Extreme Metal-Band Ronwe hat ihre selbst betitelte LP über Music-Records veröffentlicht! Mit ihrem Album macht die Band ihre Liebe zum traditionellen Extreme Metal deutlich und verwendet dabei Rückgriffe auf Extreme Metal-Bands der 90er und 80er-Jahre wie Celtic Frost, Kreator und Exodus. Was diese Platte einzigartig macht, ist die gelegentliche Verwendung von Synthesizern und Keyboardlinien, die an Rammstein erinnern, sowie von Symphonic-Metal-orientierten Keyboardlinien. Dieser Ansatz erzeugt eine Dualität im Klang und zeigt einen Blick auf eine alternative Zeitlinie, in der sich das Extreme-Metal-Genre anders hätte entwickeln können. Das Album als Ganzes besteht aus brillant geschriebenen, groovigen Thrash/Death-Metal-Riffs, bei denen man nicht anders kann, als mit dem Kopf zu wackeln.

Erwerben könnt ihr Ronwe hier: https://www.rockmetalmarket.com/produit/ronwe-ronwe/

Ronwe entstand aus der Liebe zum extremen Thrash und dem Symphonic Death Metal der 80er/90er Jahre. Das aus Florida stammende Duo besteht aus Clint Listing und Ryan Michalski. Seit über 35 Jahren sind sie enge Blutsbrüder – beide stammen aus Nord-New Jersey und lebten als Teenager in derselben Straße. Clint und Ryan haben auch Musikprojekte unter Until The Sky Dies & Idiot Robot, die Alben auf Labels wie Cimmerian Shade und Dead Games Records veröffentlicht haben. Ronwe ist für diejenigen, die Bands wie Testament, Sodom, Mercyful Fate, Cynic, Pestilence und Atheist lieben.

Ronwe Tracklist:

1. Through This Door

2. Betrayal

3. Time

4. Under The Snow

5. Go To War

6. From The Sky

7. Hivemind

8. Black Temple

Ronwe wurde in den RPM Studios – Tampa, Florida und The Doorway to Studios – St. Cloud, Florida aufgenommen. Gemischt und gemastert von Ryan Michalski in den RPM Studios – Tampa, Florida. Bandfotos von Clint Listing. Artwork und Bandlogo von Matthias (Macchabée Artworks).

Ronwe sind:

Clint Listing – Gesang

Ryan Michalski – Gitarre, Synth, Bass, Schlagzeug

