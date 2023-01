Rotten Sound: veröffentlichen neuen Track & Video zu „Suburban Bliss“

Rotten Sound kommen mit Apocalypse, einem brandneuen Album, das achtzehn kurze, scharfe Stücke enthält, die in diesen unruhigen Zeiten perfekt ins Schwarze treffen. Zur Feier des Weltuntergangs veröffentlichen Rotten Sound nun einen neuen Track und ein Video mit dem Titel Suburban Bliss! Haltet euch fest und genießt die Glückseligkeit dieses heftig wirbelnden Grind-Tornados über den offiziellen Season of Mist YouTube-Kanal (hier).

The Apocalypse wird am 31. März 2023 über Season of Mist erscheinen und kann ab sofort hier vorbestellt werden.

Die Apokalypse ist nah und Rotten Sound sind hier, um den Soundtrack dazu zu liefern. Die finnische Grindcore-Maschine ist stolz darauf, die bevorstehende Veröffentlichung ihres achten Albums und des ersten in sieben Jahren anzukündigen, das den treffenden Titel Apocalypse trägt.

„Ich versuche, einen positiven Weg zu finden, um zu sagen, dass wir vielleicht, nur vielleicht, eine Zeit lang ein bisschen faul waren“, versucht Sänger Keijo Niinimaa, zusammen mit Gitarrist Mika Aalto (Gründungsmitglied der Band), mit einem Schmunzeln zu erklären, warum es so lange gedauert hat, bis die Band ihre kreativen Batterien wieder aufgeladen hat. „Die Aufnahmen waren schon im Januar 2022 fertig, aber dann mussten wir das Artwork fertigstellen, die Produktion der Platte planen und den richtigen Zeitpunkt für die Veröffentlichung finden. Aber was dieses Mal wirklich einen Unterschied gemacht hat, war, dass wir eine komplette Vorproduktion gemacht haben. Das letzte Mal haben wir das für Cycles im Jahr 2008 gemacht. Das hat zwar sechs Monate länger gedauert, aber es hat sich gelohnt, weil wir uns wirklich die Zeit genommen haben, jedes noch so kleine Detail abzustimmen, bis wir vollkommen zufrieden waren. Wir hätten es wahrscheinlich schon früher veröffentlicht, wenn das, was passiert ist, nun ja, nicht passiert wäre.“ Am 8. März 2020 beendeten Rotten Sound die Campaign For Musical Destruction-Tour zusammen mit Napalm Death, Bat und Eyehategod und Misery Index. Neun Tage später blieb die Welt plötzlich stehen und raubte ihm für eine Weile die Inspiration. „Das Songwriting hatte bereits 2019 begonnen, aber etwa sechs Monate lang wusste ich nicht, wohin ich lyrisch gesehen als Nächstes gehen wollte, bis es schließlich irgendwie klickte.“

Die endgültige Aufnahme selbst war eine ziemlich schnelle Angelegenheit. „Insgesamt haben wir etwas mehr als drei Wochen gebraucht, um das Ganze aufzunehmen, zu mischen und zu mastern.“ Der Gesang und das Schlagzeug wurden bei Sound Supreme aufgenommen, während die Gitarren und der Bass in Nordic Audio Labs geschnitten wurden. Dann mischte Jesse Gander in den Rain City Studios im Dezember 2021 alles ab, bevor Brad Boatright im Januar 2022 in den Audio Siege Studios das Mastering vornahm.

Ja, Apocalypse dauert vielleicht nur etwas weniger als einundzwanzig Minuten, aber nur wenige werden stehen bleiben, wenn das Chaos und die Wut, die diese achtzehn Tracks hervorrufen, verstummt sind. „Wir haben ein wenig darüber diskutiert, aber wir waren uns alle einig, dass die relativ kurze Spielzeit das Album noch kompakter macht. Außerdem hat es ein schnelleres Tempo und mehr Rhythmuswechsel als jedes unserer vorherigen Alben.“ Es ist auch die erste Aufnahme des neuen Bassisten Matti Raappana mit der Band. Er hat Kristian Toivainen ersetzt, der die Band im Jahr 2020 verlassen hat: „Neben seinem Spiel hat Matti auch seine Energie und seine Backing Vocals in die Band eingebracht, man kann sogar seine Schreie in 70% der neuen Songs hören. Außerdem ist Matti ein Live-Engineer und wie unser Schlagzeuger Sami Latva lebt er in Tampere, das macht uns das Leben auch leicht.“

Im Titeltrack des neuen Albums schreit Keijo: “Darkness surrounds us/There is no future/Everyone will die/Apocalypse will come”. . Er verrät, dass der Titel für den Song Apocalypse ursprünglich Positivity war, natürlich sarkastisch gemeint, bevor er das Album textlich als „eine kleine Warnung“ beschreibt. „Ich bin die letzte Person, die man als Prophet bezeichnen würde, aber ich versuche hier, positiv zu klingen, wie ‚können wir uns nicht zusammentun und die bevorstehende Apokalypse verhindern?‘, auch wenn ich ziemlich angepisst klinge, wenn ich das tue!“ Das längste Stück ist eine Minute und siebenundfünfzig Sekunden lang, das kürzeste nur achtundzwanzig Sekunden. „Die meisten Songtitel sind das letzte Puzzleteil und bestehen aus einem oder zwei Wörtern, die den Song am besten beschreiben, so sehen wir das seit Murderworks im Jahr 2002″. Daher lassen neue Stücke wie Denialist, Patriots oder Inflation wenig Raum für Interpretationen: „Sagen wir mal, auf diesen Songs steht überall 2020 und 2021 drauf. Ich habe viel Zeit damit verbracht, zu beobachten, wie die Welt in diesen zwei Jahren noch verrückter wird als zuvor, auch wenn es sich jetzt weniger seltsam anfühlt, da wir nicht mehr die ganze Zeit zu Hause bleiben.“ Dennoch sagt er, dass er sich für den Eröffnungstrack Pacify entschieden hat, weil „wir wirklich für den Frieden auf diesem Planeten eintreten und uns auf etwas anderes als Angst und Macht konzentrieren wollen.“ All das, während er immer noch einen der wütendsten und intensivsten Grindcore spielt, den es gibt, und 2023 seinen ersten massiven Soundblast von gigantischen Ausmaßen bietet.

Die Tracklist von Apocalypse findet ihr in unserem Release-Kalender:

Aufnahmestudio:

Sound Supreme (Schlagzeug und Gesang)

Nordic Audio Labs (Gitarren und Bass)

Aufnahmetechniker: Janne Saksa

Mixing: Rain City Studios von Jesse Gander

Mastering: Audio Siege von Brad Boatbright

Cover-Grafik: Error Design

Besetzung:

Mika Aalto – Gitarren

Matti Raappana – Bass und Hintergrundgesang

Sami Latva – Schlagzeug

Keijo Niinimaa – Leadgesang

Rotten Sound online:

www.rottensound.com

www.facebook.com/rottensoundofficial

www.instagram.com/rottensoundgrind