Saber: stellen brandneue Single „Steel Breaker“ vom kommenden Studioalbum “Lost In Flames” online

Am 7. Februar 2025 veröffentlicht die aus Los Angeles stammende NWOTHM (New Wave of Traditional Heavy Metal)-Band Saber ihr heiss-erwartetes, zweites Studioalbum Lost In Flames! Das Album erscheint bei ROAR als CD, marmorierter „Burning Orange“ Vinyl und in verschiedenen digitalen Formaten. Vorbestellungen sind unter https://saber.rpm.link/lostinflamespr möglich.

Darüberhinaus wird die Band noch am selben Tag ihr Debütalbum Without Warning neu veröffentlichen. Den ersten Saber-Longplayer, der in jede gut sortierte Heavy Metal-Plattensammlung gehört, könnt ihr unter https://saber.rpm.link/woutwarning vorbestellen.

Doch nun gibt es erst mal frisches Material auf die Ohren, die Band hat eine neue Single mit dem Titel Steel Breaker veröffentlicht!

„Steel Breaker ist ein weiterer schneller Track auf dem Album. Er unterscheidet sich von allem, was die Band bisher gemacht hat, weil er ein Thrash-Feeling hat, der Song ist unerbittlich!“, verspricht Sänger Steven Villa. „Er handelt von einem meiner Lieblingsanimes Berserk. Falls euch der Anime bekannt ist, ja, der Song ist genauso intensiv wie der Anime.“

Steel Breaker läuft ab sofort bei allen digitalen Streaming-Diensten unter: https://saber.rpm.link/steelpr

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: