Sainted Sinners: veröffentlichen neues Album „Taste It“

Nicht einmal ein Jahr nach ihrem hochgelobten dritten Album Unlocked & Reloaded melden sich Sainted Sinners mit ihrer neuesten Attacke zurück und servieren die Essenz des Rock’n’Roll. Auf Taste It setzt die Band ihren kreativen Flow fort, angetrieben von der großartigen Chemie zwischen den fünf international bekannten und erfahrenen Musikern. Die Vielfalt von Unlocked & Reloaded wird auf Taste It souverän weiterentwickelt. Vom großen Riff-getriebenen Up-Tempo-Opener Against The Odds bis zum finalen Orchester-Decrescendo im epischen Heart Of Stone nehmen dich Sainted Sinners mit auf eine Reise durch alle Facetten, die ein Hardrock-Album besitzen sollte. Verwurzelt im Sound legendärer Acts wie Deep Purple, Led Zeppelin und Van Halen, aber auch mit Einflüssen aus verschiedenen weiteren Stilrichtungen beweist die Band einmal mehr, dass der klassische Hardrock nicht altmodisch klingen muss, sondern von Rockfans jeden Alters geschätzt werden kann. Taste It will beim Hören in erster Linie Rock’n’Roll-Vibes vermitteln. Vergessen wir die Probleme in Leben, Arbeit, Politik etc., und genießen wir das Leben in vollen Zügen und mit einer positiven Einstellung. Wer auf klassischen Hardrock von echten Herzblutmusikern steht, wird bei Taste It fündig!

• All music & lyrics written by Frank Pané, Ernesto Ghezzi & Jack Meille.

• Produced by Sainted Sinners.

• Mixed by Dick Dropkick

• Mastered by Harry Hess

• Cover Artwork and booklet design by Manfred Smietana

• Artwork & booklet photos by Frank Kollbi, https://photofrank.ch/

• Single photos by Frank Kollbi, except Ernesto Ghezzi by Enrico Uboldi, Jack Meille by Letizia Mugri

Taste It erscheint am 26.11.2021 als Digipak-CD und digitaler Stream/Download und am 25.02.2022 als auf 300 Stück limitiertes Whiskey-marbled-Vinyl.

Pre-order-Link: https://bit.ly/sainted_sinners_taste_it

Taste It Tracklist:

1. Against The Odds

2. One Today

3. The Essence Of R‘n R

4. Out Of Control

5. Never Back Down

6. Good Ol‘ Company

7. Down & Dirty

8. On And On (Chained)

9. Losing My Religion (R.E.M. Cover, CD Exclusive Bonus Track)

10. Coffee, Whiskey & Rock‘n Roll

11. Heart Of Stone

Sainted Sinners sind:

Jack Meille – Vocals

Frank Pané – Guitars

Ernesto Ghezzi – Keyboards

Rico Bowen – Bass

Berci Hirleman – Drums

www.saintedsinners.com

www.facebook.com/SaintedSinners