Airforce – Live Locked N‘ Loaded In Poland Lublin Radio

Artist: Airforce

Herkunft: England

Album: Live Locked N‘ Loaded In Poland Lublin Radio

Spiellänge: 61:28 Minuten

Genre: Hard Rock, Metal, New Wave Of British Heavy Metal

Release: 24.09.2021

Label: Roar! / Soulfood

Link: www.airforceuk.co.uk

Bandmitglieder:

Gesang – Flavio Lino

Gitarre – Chop Pitman

Bass – Tony Hatton

Schlagzeug – Doug Sampson

Tracklist:

Fight Life Turns To Dust Fine Line The Reaper Heroes Wargames Son Of The Damned Band Of Brothers Lost Forever Why Has It Come To This Finest Hour Sniper

Airforce? Da war doch mal was? Ja genau. Wir alten Recken erinnern uns an diese Truppe nur allzu gern.

Als reine Liveband begeisterten sie seit 1987 auf Festivals, aber meist in kleinen Clubs. Ihre Geschichte ist eng verknüpft mit Iron Maiden, an deren Sound sich Airforce auch orientieren. Irgendwann 2001 lösten sie sich auf, ohne eine Platte hinterlassen zu haben. Dies haben sie seit ihrer Reunion 2016 nun geändert. Mit altem Stamm und neuem Sänger entstand 2016 ihr Debüt Judgement Day. 2018 bekamen sie vom polnischen Radio Lublin Promoter Marcin Puczka eine Einladung, für sein Radio eine Show zu spielen, die live übertragen werden sollte. Am 29. März 2019 wurde die Show gespielt. Nebenbei wurde die Show auch aufgenommen und gefilmt. Die Tontechniker des Studios arbeiteten das Ergebnis auf und waren von der Qualität begeistert. So bot sich die Aufnahme sehr gut für ein Release eines Livealbums an. Airforce eigener Toningenieur Pete Franklin finalisierte die Aufnahmen nur noch. Noch vor der Pandemie, also mit Publikum aufgenommen, kommt hier noch die besondere Kulisse rüber. Neben alten Stücken kamen hier aber schon Songs auf die Setliste, die erst zwei Jahre später auf dem zweiten Studioalbum Strike Hard veröffentlicht wurden. Sechs Songs, also das halbe Konzert, spielten sie Titel, die im Publikum noch nie jemand gehört hatte. Neben dem Opener Fight spielten sie noch The Reaper, Wargames, Son Of The Damned, Band Of Brothers und Finest Hour vom noch nicht erschienenen Album. Die anderen Titel teilen sich auf die beiden vorherigen Alben auf.

Astreiner Heavy Metal der 70er und 80er-Jahre, der stark von Iron Maiden geprägt ist. Wundert einen eigentlich nicht, wenn man die Geschichte der Band kennt und weiß, dass Doug Sampson dort auch schon getrommelt hat. Aber auch Einflüsse von Black Sabbath, Def Leppard oder Manowar lassen sich erkennen. Es ist doch mehr Hardrock als Heavy Metal. Mit der Bezeichnung New Wave Of British Heavy Metal tue ich mich sowieso immer noch sehr schwer. Aber es geht nicht nur nach vorne. Mit Lost Forever haben sie ein ruhigeres Stück eingestreut, um wieder Kraft für den Endspurt zu sammeln.

Neben den klassischen digitalen Download- und Streaming-Plattformen ist das Album weiterhin auf CD im Jewelcase erschienen. Über eine Ausgabe auf Vinyl ist nichts bekannt. Interessierte sollten mal auf den bandeigenen Shop auf Facebook schauen. Hier gibt es immer wieder Promostücke, die nicht im offiziellen Shop erhältlich sind!