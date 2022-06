Saltatio Mortis: Event am 09.06. in Karlsruhe – anlässlich der Veröffentlichung der neuen Single // Video

Am heutigen Donnerstag wird es ein Release Event von Saltatio Mortis anlässlich der Veröffentlichung der neuen Single Pray To The Hunter – feat. The Elder Scrolls Online geben.

Wo:

Schauburg Kino

Marienstraße 16

76137 Karlsruhe

ab 21 Uhr

Ticketpreis: 10,00 €

Es wird neben geladenen Gästen auch Platz für ca. 300 Fans geben. Die Band wird vor Ort sein, das neue Video wird vorgestellt, es wird eine Autogrammstunde, Q&A und etwas Musik geben.

Das ganze Event wird etwa 1-1,5 Std dauern.

Vielleicht habt ihr noch nichts vor? Tickets gibt es hier: https://kinotickets.express/karlsruhe_schauburg/sale/tickets/17340

Wir haben neulich schon mal berichtet: