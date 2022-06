Aaargh Festival 2022 vom 16.06. bis 18.06.2022 in Uttenhofen/Leutkirch (Vorbericht)

Festivalname: Aaargh Festival 2022

Bands: Asphagor, Blodtake, Convictive, Cypecore, Defocus, Diamortal, Equilibrium, Fleshcrawl, Groza, Hate Squad, Imperium Dekadenz, Mystic Prophecy, Necrotted, Processor, Silverbacks Öf Death, Stallion, Thorondir, Tuxedoo, Wolfchant

Ort: Uttenhofen/Leutkirch

Datum: 16.06. – 18.06.2022

Genre: Metal, Power Metal, Thrash Metal, Pagan Metal, Metalcore

Tickets: https://www.aaarghfestival.de/shop/

Kosten: 55,00 VVK (Ausverkauft)

Veranstalter: Aaargh Festival / Verein Venner av. Metal

Link: https://www.aaarghfestival.de/

Ein volles Haus erwartet alle Besucher des kleinen, aber feinen Open Air, dem Aaargh Festival in Uttenhofen/Leutkirch. Am nächsten Wochenende bringt der Venner av. Metal Verein wieder diverse Bands auf die Bühne, um euch zu begeistern. Kurzentschlossene gehen jedoch leer aus. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft, wer jedoch bei dem nächsten Spektakel dabei sein möchte, sollte früh zugreifen, um nicht wieder alleine die drei Tage zu Hause verbringen zu müssen, während die Kollegen fleißig die Köpfe kreisen lassen. Das Gelände befindet sich inmitten von Wäldern und Wiesen und sorgt damit für eine entspannte wie idyllische Kulisse. Die Anreise dürfte jedoch für viele eine kleine Hürde darstellen. In der Nähe der Liechtensteiner Grenze zwischen Lindau (Bodensee) und Memmingen kann man am besten aus Stuttgart oder München zum Sprung in die Alpenregion ansetzen.

Bands spielen natürlich auch. Als Headliner fungieren Equilibrium, die mit ihrem modernen Pagan Metal und diversen Krachern für eine hohe Betriebstemperatur sorgen wollen. Ihnen im Nacken werden es Cypecore, Mystic Prophecy, Wolfchant, Fleshcrawl und Imperium Dekadenz krachen lassen. Das Quartett ist kein unbeschriebenes Blatt und hat längst gezeigt, dass es aus der Szene nicht mehr wegzudenken ist. Insgesamt zocken 19 Bands, die ihr alle oben in den Infos findet, dazwischen bleibt noch genug Zeit, um mit Freunden, die man lange nicht gesehen hat, ein paar Gerstensaftgetränke zu ziehen oder beim gemütlichen Grillen die neuen Zeltnachbarn kennenzulernen. Ohne Alltagsstress steht das Aaargh Festival für eine entspannte Veranstaltung, die es nur auf der Bühne krachen lässt. Mit 55 Euro im Vorverkauf gingen die Tickets weg wie warme Semmel. Wer den nächsten Vorverkauf nicht verpassen möchte, hält in unseren News die Augen offen oder checkt in wenigen Tagen die Seite des Veranstalters.