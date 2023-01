Sanhedrin: veröffentlichen animiertes Video zu „Scythian Women“

Die New Yorker Sanhedrin haben ein neues Video aus ihrem aktuellen Album Lights On veröffentlicht, das letztes Jahr über Metal Blade Records erschienen ist.

Sanhedrin Sängerin Erica Stoltz: „Ich habe das Stück über eine archäologische Entdeckung in Russland Ende Dezember 2019 geschrieben. Dort wurde ein Grab mit den Skeletten von vier skythischen Kriegerinnen im Alter von 12 bis 50 Jahren gefunden. Sie hatten Kampfnarben und waren mit Waffen und Pferden begraben. Es war das beste Beispiel für vorchristliche weibliche Identität, das ich je gesehen habe. Der Song ist mein Tribut an sie, eine Möglichkeit, ihren Geist in ein neues Zeitalter zu bringen, ihre Geschichte fortzusetzen und zu zeigen, wozu Frauen fähig sind.“

Das Video selbst wurde von Mike „Fox“ Foxall, einem guten Freund der Band aus Australien, animiert und gedreht. „Wir haben Mike bei der 2019er Ausgabe des Hell Over Hammaburg kennengelernt, als unsere Band und seine (Neptune Power Federation) zusammen spielten. Wir haben uns sofort als Freunde verstanden und so war die Zusammenarbeit mit ihm für das Video eine Konsequenz daraus. Wir glauben, dass das Video die Energie und die Themen des Songs einfängt und gleichzeitig einen einzigartigen visuellen Look und eine Erzählung für das Hörerlebnis bietet. RIDE OUT!!!“

Sanhedrin sind für die beiden renommierten deutschen Festivals Hell Over Hammaburg und Keep It True im Frühjahr bestätigt und haben soeben eine vollständige Tour mit niemand Geringerem als Ross The Boss angekündigt. Die vollständigen Daten findet ihr weiter unten.

Sanhedrin: „Wir sind überglücklich, diesen Frühling wieder nach Europa zu kommen. Unsere Auftritte beim Keep It True und dem Hell Over Hammaburg wurden mehrfach verschoben, daher sind wir dankbar, dass die Tage kurz bevorstehen, an welchen wir bei beiden auftreten können!

Wir freuen uns auch darauf, mit dem New Yorker Kollegen, der Gitarrenlegende Ross The Boss auf Tour zu gehen! Er ist ein echter Rock-Pionier und eine Ikone des Heavy Metal, und auf dieser Tour wird er seine langjährige Karriere mit Kings Of Metal-Jubiläumskonzerten feiern. Es ist lange her seit unserer letzten großen Europatournee, und wir können es kaum erwarten, euch alle bei den Shows zu sehen!“

Weitere Europadaten werden in Kürze bestätigt, haltet euch über die Social-Media-Kanäle der Band auf dem Laufenden!

Sanhedrin

03.03.2023 DE – Hamburg, Hell Over Hammaburg

20.04.2023 DE – Lauda, Keep It True Festival

27.04.2023 DE – Göppingen, Gaststätte Zille

Ross The Boss

+ Sanhedrin

+ Savage Existence

28.04.2023 DE – Remchingen, No Playback Festival

29.04.2023 BE – Vorselaar, De Dreef

30.04.2023 DE – Lingen, Alter Schlachthof

02.05.2023 DE – Hannover, Musikzentrum

03.05.2023 DE – Magdeburg, Factory

04.05.2023 DE – Kassel, Goldgrube

05.05.2023 DE – Andernach, Andernacher Metal Days

06.05.2023 DE – Gladbeck, Gladbeck Metal Bash Open Air

07.05.2023 NL – Drachten, Iduna

09.05.2023 NL – Rotterdam, Baroeg

10.05.2023 DE – Oldenburg, Amadeus

11.05.2023 DK – Odense, Kansas City

12.05.2023 DE – Hademarschen, Hademarscher Hof

13.05.2023 DE – Hamburg Neu-Wulmstorf, Metal Bash

Das Power-Trio aus Brooklyn macht Metal der alten Schule, indem es sich auf die großen Vorgänger beruft, um etwas zu schaffen, das auf Anhieb vertraut ist und dennoch eine neue, moderne Energie hat. Ihr aktuelles Album Lights On hat diverse Jahresendlisten in europäischen Magazinen angeführt.

Sanhedrin sind:

Erica Stoltz – Vocals/Bass

Jeremy Sosville – Guitars

Nathan Honor – Drums

https://www.facebook.com/sanhedrinband

https://www.sanhedrin.nyc