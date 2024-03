Satanic North: zweite Single und Musikvideo „Behind The Inverted Cross“

Eine neue Satanic Panic zieht herauf! Satanic North ist das, was passiert, wenn man zwei bekannte finnische Metal-Künstler zu lange in den Abgrund starren lässt: Petri Lindroos (Ensiferum, Warmen) und Janne Parviainen (Ensiferum) sind weit gereiste, erfahrene Musiker, die lange genug in besagten Abgrund gestarrt haben, bis der Abgrund irgendwann interessiert zurückstarrte.

Die Band entfesselt heute bereits die zweite digitale Single mit dem Titel Behind The Inverted Cross.

Das offizielle Musikvideo wurde unter der Leitung von Markku Nykänen von Concrete Media Oy in den kalten und dunklen Wintermonaten in Kouvola, Finnland gedreht.

Die Band kommentiert:

„We are very eager to release our second single with a music video along with it. Your good Friday will be better with your dead Messiah.

Here’s Behind The Inverted Cross.“

Das offizielle Visualizer-Video zur ersten Single War gibt es hier: