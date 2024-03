Take Offense: veröffentlichen Single/Video zu “Assassination”

Die kalifornischen Thrasher Take Offense haben ihre neue Single Assassination veröffentlicht – die zweite Vorschau auf ihr kommendes Album T.O.tality. Der Track beginnt mit einem komplexen Riff, das perfekt auf eine Megadeth-Platte aus der Marty Friedman-Ära passen würde, bevor er in einen swingenden Hardcore-Groove mit unerwarteten Wendungen übergeht. Der Song ist das perfekte Beispiel für Take Offenses frischen Crossover-Stil, mit dem die Band auf T.O.tality zu neuen Ufern vorstößt.

Frontmann Anthony Herrera erklärt: “Assassination embodies our mission to be truthful and give everything that you have. It’s accompanying video, directed by Nicholas Hipa is a metaphor. The assassin in the video represents anyone and anything trying to stop us – it ain’t happening.”

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: