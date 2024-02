Take Offense: kündigen neues Album „T.O.tality“ für den 10.05.2024 an

Take Offense aus Chula Vista brechen auf T.O.tality zu neuen Ufern auf. Nach fast zwei Jahrzehnten des Grindings und dem damit verbundenen Blut und Schweiß, haben Take Offense ihr Handwerk gemeistert und den Höhepunkt ihres Crossover-Stils erreicht. T.O.tality, ihr viertes Album und Label-Debüt für MNRK Heavy, ist geprägt von einem Sinn für Modernität – es vereint das hart treibende Ethos des Thrash, die Finesse des Speed Metal und die spöttische Hartnäckigkeit des Hardcore, während es gleichzeitig eine Anspielung auf ihre Heimat Südkalifornien ist.

Take Offense orientieren sich am Sound und der Attitüde ihrer kalifornischen Vorbilder – Bands wie Excel und Suicidal Tendencies, die sich ebenfalls stark an die Skate-Ästhetik anlehnten, aber die Gitarren-Götter wie Warren Di Martini und Eddie Van Halen verehrten. T.O.tality ist ein Liebesbrief an die Szene und diese Zeiten, vorgetragen in Form einer Armada von vierzehn mit Nitro ausgestatteten Tracks, die die Barrikaden der Genrekonventionen sprengen und den Clip mit frischen Ideen füllen. Es ist eine Hommage an lokale Helden mit vertrauten Ansätzen, die ganz und gar und zweifellos Take Offense sind.

Gestern haben sie T.O.talitys Eröffnungstrack und Leadsingle Greetings From Below veröffentlicht, der „bestimmte mexikanische Glaubensvorstellungen über unsere Unterwelten berührt“, verrät Sänger Anthony Herrera. „Man glaubt, dass dies Orte sind, an die wir gehen, wenn wir sterben, aber auch wenn wir schlafen, in unseren Träumen und Albträumen. Unsere Unterwelten korrelieren auch mit unserem Wachzustand und wir erleben sie normalerweise in Form von Problemen oder Hindernissen, denen wir in unserem Alltag begegnen.“

Ähnlich wie bei früheren Aufnahmen wurden auch die Aufnahmen für T.O.tality von Nick Jett (Terror) und der Band produziert. Doch Terminkonflikte zwischen Herrera, Gitarrist Greg Cerwonka, Bassist Randy Noyes, Schlagzeuger Mitch Reitman und Rhythmusgitarrist Ricky Garcia führten dazu, dass sich die Aufnahmen des mit Spannung erwarteten Nachfolgers von Cause & Effect in die Länge zogen – das Schreiben begann im Sommer 2021 und die Aufnahmen wurden im Juni 2023 abgeschlossen, wobei Matt Hyde (Slayer, No Doubt, Deftones) für den Mix und Nick Townsend für das Mastering zuständig war. „Wir sind unglaublich stolz auf die Platte und haben das Gefühl, dass sie wirklich repräsentiert, wer wir sind und wo wir herkommen. Aber es war wirklich anstrengend, sie zu machen, und es gab Momente, in denen wir das Gefühl hatten, sie nicht fertig zu bekommen“, gibt Greg zu. Es gab Terminprobleme und Komplikationen im Zusammenhang mit der Pandemie, und obendrein spielte Greg eine Zeit lang in der Live-Besetzung von Turnstile, was die Sache noch komplizierter machte. Ungeachtet all dessen ist T.O.tality nun da und ein großer Schritt nach vorn.

Und während man nur flüchtig hinhören muss, um zu wissen, dass T.O.tality ein gewaltiger evolutionärer Schritt nach vorne für die Band ist, zeigt ein genaueres Hinhören die Aufmerksamkeit, die Frontmann Anthony Herrera der Lyrik und dem Geschichtenerzählen widmet. Vertraute lyrische Themen aus früheren Veröffentlichungen klingen immer noch durch, aber Herrera hat sich auch auf seine eigene Erziehung berufen, um Themen rund um Existenzialismus, Politik, Vorwärtsstreben und das Zurücklassen von Bedauern einzubringen. „Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit den Dingen, die ich sagen wollte, nicht zurückgehalten habe. Das steht sogar im Titel der Platte – Totalität“, gibt Herrera zu. „Bestimmte Tracks auf der Platte haben Bezüge zu Mexica, das sind Glaubensvorstellungen, die auf das frühe Mexiko zurückgehen – etwas, mit dem ich aufgewachsen bin. Als ich jünger war, fiel es mir nicht so leicht, bestimmte Dinge in Worte zu fassen. Jetzt fällt mir alles leichter, und ich habe das Gefühl, dass ich alles gesagt habe. Ich bin sehr stolz darauf, an diesem Punkt zu sein – ich habe das Gefühl, dass wir stärker sind als je zuvor, und mit der neuen Platte sind wir die beste Version dessen, was wir sind.“

T.O.tality Tracklist:

1. Greetings From Below

2. S.W.O.

3. T.O.tality

4. If I’m Damned, So Be It

5. Assassination

6. Uncivilized Animals

7. Now Or Never

8. Deep Inside/House Of Shadows

9. No Mans Land (Instrumental)

10. Stolen Land

11. Until Then

12. Beyond Flesh And Bone

13. Give’m Chaos

14. The Prayer

