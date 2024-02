Vulture: veröffentlichen Full-Length-Album „Sentinels“ am 12.04. auf Metal Blade Records

Wenn es eine Band gibt, die eine klassische Herangehensweise mit frischen Ideen und einer expansiven Spielfreude verbindet, um ihren Vorfahren von frühen Exodus, Metallica oder Slayer die Ehre zu erweisen, dann sind es die deutschen Heavy Metal-Helden Vulture. Auf ihrem vierten Album Sentinels, das am 12. April über Metal Blade Records erscheinen wird, beweisen sie einmal mehr, dass sich Tradition und Weiterentwicklung nicht ausschließen, sondern im Gegenteil zu etwas Außergewöhnlichem führen können, das keinen Headbanger unberührt lässt.

„Im direkten Vergleich zum letzten Album Dealin‘ Death haben wir das Tempo noch einmal spürbar angezogen“, erklärt Gitarrist Stefan Castevet. „Wir sind wieder mutiger und ein bisschen wilder. Es war uns wichtig, eingängig zu sein und Refrains einzubauen, die hängen bleiben. Natürlich haben wir unseren Stil grundsätzlich beibehalten, aber wir haben den Rahmen der Songs klarer definiert.“

Um ein solches Monstrum wie Sentinels zu erschaffen, waren einige Veränderungen notwendig. „Es begann mit dem Songwriting, wo wir uns mehr Zeit als sonst genommen haben. Wir haben insgesamt drei Demos mit zahlreichen Songs aufgenommen, die wir auch nach bestem Wissen und Gewissen produziert haben. Das gab uns die Möglichkeit, unsere Songs als relativ finale Versionen einsinken zu lassen, um dann die besten Stücke auszuwählen und – zumindest teilweise – noch einmal zu überarbeiten.“

Aufgenommen haben Vulture wieder mit Marco Brinkmann in seinem Hellforge Studio, wo es auch einige Neuerungen gab. „Wir hatten einen klar strukturierten Tagesablauf, einen normalen Arbeitstag mit festen Zielen, bei dem wir uns rein auf die Aufnahme der Songs konzentrieren konnten. Unsere bisherigen Aufnahmen waren etwas weniger organisiert, was am Ende für alle Beteiligten zu Überstunden führte. Das ist einer der Gründe, warum Sentinels das bisher am besten klingende Vulture-Album ist!“

Im Vorfeld des Album-Releases veröffentlicht die Band ihre erste Single Unhallowed & Forgotten, die dem Vulture-Stil als Blaupause dient: wilde Riffs, viele Breaks und Tonwechsel, furiose Soli, explodierende Toms und ein riesiger Refrain! „Auch textlich bleiben wir uns treu“, so Castevet. „Der Song handelt von der Blind Dead-Filmreihe, deren Blutdurst, wie der unsere, nur schwer zu stillen ist.“

Seht euch hier das Video zu Unhallowed & Forgotten von Vulture an, bei dem Robert Piel Regie führte.

Sentinels wird auf CD und in digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten veröffentlicht:

– Crystal Clear w/ Black Smoke (US)

– 180g Black (EU)

– Blood Red & White Splattered (EU – Ltd. 200)

– Bright Red White Marbled (EU – Ltd. 700)

– Special Edition Bundle w/ 12″ (Midnight Blue Marbled), 7″, Patch, Foto, Poster (EU – Ltd. 500)

Sentinels Tracklisting:

1. Screams From The Abattoir

2. Unhallowed & Forgotten

3. Transylvania

4. Realm Of The Impaler

5. Draw Your Blades

6. Where There’s A Whip (There Is A Way)

7. Der Tod Trägt Schwarzes Leder

8. Death Row

9. Gargoyles

10. Oathbreaker

11. Sentinels (Heavier Than Time)

Vulture Live:

3/14-17/2024 Underground Resistance Festival – Göteborg, SE

4/11/2024 Don’t Panic – Essen, DE * Record Release Show

4/12/2024 Bambi Galore – Hamburg, DE * Record Release Show

4/13/2024 Hühnermanhattan – Halle, DE * Record Release Show

4/26/2024 SWR Festival – Barroselas, PT

5/10/2024 Huginns Awakening Fest – Ostende, BE

5/30 – 6/1/2024 Muskelrock Festival – Alvesta, SE

„A devastating Teutonic speed attack forged in the blazing fyres of the Ruhrpott!“ — Yorck Segatz, Sodom

„Vulture strikes again! From technical finesse and fast-paced riffs to catchy choruses and laid back groovers, Sentinels delivers forty-one merciless minutes of electric ecstasy straight in your face! A refined and perfectionized successor to 2021’s Dealin‘ Death that strikes with unchallenged power!“ — Max Mayhem, Evil Invaders

Vulture sind:

L. Steeler – Gesang

S. Castevet – Gitarren

M. Outlaw – Gitarren

A. Axetinctör – Bass

G. Deceiver – Schlagzeug

Vulture online:

