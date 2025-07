Screams Of Tranquility: „Crimson Hallows“ bietet einen unerbittlichen Abstieg in Tod und Verdammnis

Screams Of Tranquility kehren mit Crimson Hallows zurück und enthüllen damit das nächste Kapitel ihrer dunklen Saga – gnadenlos, seelenverzehrend und hymnisch in seiner Wut.

Unerbittliche Doublekicks, rasende Blastbeats und sengende Vocals bilden das Rückgrat eines Tracks, der vor Zorn, Verfall und unheimlicher Schönheit trieft. Textlich taucht er kopfüber in die Überlieferungen der Band ein – ein Reich der Blutriten, gebrochenen Engel und des unumkehrbaren Sündenfalls.

Crimson Hallows ist kein Lied – es ist ein Sturm. Ein letzter Schrei der Sterblichkeit, zertrümmert von einer Kraft, die lange unter der Oberfläche begraben war. Hier endet die Gnade.

Hier beginnt der Erbe des Jägers. „A fallen angel tainted and spoiled – Raiding the night for her purpose untold.“