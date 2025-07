Red Brick: veröffentlichen „The Price“, eine Hymne des Widerstands

Das aus Philadelphia stammende Hardcore-/Sludge-/Grindcore-/Death-Metal-Duo Red Brick veröffentlicht mit The Price die zweite Vorab-Single ihres kommenden Albums Thrown, das am 25. Juli über Horror Pain Gore Death Productions sowohl auf CD als auch in digitaler, inklusive Merchandise Form erhältlich sein wird.

Zur neuen Single äußert sich Sänger und Gitarrist Mag Stephens: „If you, much like me, are a member of the queer community and you struggle not to feel afraid right now, this song goes out to you. No one is coming to save us; it is up to us to keep each other safe. This song is about making one of the bastards who terrorize us pay.“

Seht euch das Video zu The Price hier an:

Stream The Price: hier

Thrown – Trackliste:

1. Lies

2. Wage

3. No Amends

4. Incompetence

5. The Price

6. Asphalt

7. D-FENS

Red Brick besteht aus zwei gewalttätigen Homunculi, die in Petrischalen im Untergrund von Philadelphia gezüchtet wurden, mit dem doppelten Ziel, zu leiden und falschen Sludge zu spielen. Die Band trat 2021 mit der EP Gastric in die Welt. Bis etwa ein Jahr vor der Veröffentlichung des Debütalbums Thrown agierte Red Brick als Trio, bevor sie sich schließlich auf ein Duo reduzierte. Dieser Wandel eröffnete der Band eine neue Dimension, wie Sänger und Gitarrist Mag Stephens erklärt: „Through all our various trials and tribulations, we feel like we’ve truly found our sound on this one.“

Aufgenommen in der tiefsten Winterzeit, während sie um die Lebenden trauerten, ist Thrown ein Zeugnis ihrer Natur. Das Album vereint nahtlos Sludge, Hardcore, Grindcore und Death-Metal-Elemente und bietet einen Soundtrack, der nur für die verheerendsten Crash-outs geeignet ist. Geprägt von realem Elend, Klassenkampf und Momenten glühender Klarheit, kocht Thrown nicht vor sich hin, es bricht aus. Themen wie Substanzmissbrauch, queere Traumata, ausweglose Jobs, Burnout, inkompetente Autorität, performativer Aktivismus und blinder Konsumismus sind hier allgegenwärtig.

Red Brick sind:

Mag Stephens – Streicher, Gesang

Chris Penrod – Schlagzeug, Gesang

