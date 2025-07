Fauna: kündigen neues Album an und veröffentlicht erste Single „Nature & Madness“

Die Band Fauna hat einen Ausschnitt aus ihrem über 14 Minuten langen Song mit dem Titel Nature & Madness veröffentlicht. Dieser Song dient als erste Single aus dem kommenden vierten Album Ochre & Ash, das für den 26. September 2025 angekündigt ist.

Seht euch das Video Nature & Madness hier an:

Fauna Kommentar: „A door opens from primordial chaos: Nature & Madness spills forth“, sagt Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger Vines im Namen des Duos. „A fever dream of incarnation, suffering and ecstasy; the myth and the mirror of selfhood. Discordant threads emerge and gather, twisting spire-ward, pyre-ward, to assemble a monument of disparate yet interwoven strands, which comprises the whole tangled truth of existence. We scale onward unto that pinnacle, in desperation and inspiration, offering self as sacrifice against its own becoming. To travel shadowed paths toward further stages of incarnation, ascending toward the underworld, descending into celestial abyss. This segment of the greater work unraveled itself unbidden in a reverie inspired by the book of the same name by Paul Shepard, which speaks of the dissonance generated by the modern mind’s inability to reconcile two simultaneous but contradictory truths. This dissonance leapt to life in musical form, itself a contradictory truth. Winding its way through the serpentine mind as surely as water seeks its source, uniting highest peak with deepest ocean. Attuning ourselves to this dissonance, allowing it to permeate and take root within our spirits, we re-member another way of Being.“

Ochre & Ash ist der Titel des vierten Studioalbums der Black-Metal-Schamanen Fauna. Die Begriffe „Ochre“ und „Ash“ sind auch zwei der Hauptbestandteile, die von frühen Menschen zur Schaffung von Höhlenmalereien verwendet wurden. Das Cover des Albums kombiniert diese beiden Aspekte, indem es ein Bild aus der Cueva de las Manos (Höhle der Hände) in Argentinien zeigt, wo die ältesten Hände, die auf den Felsen gestempelt wurden, auf etwa 7.300 v. Chr. datiert werden.

Fauna sind animistische Minister, die Zuhörer und Teilnehmer ihrer Live-Rituale zurück zu den Ursprüngen unserer Spezies führen, in eine Zeit der Jäger und Sammler und archaischen menschlichen Spiritualität. Ochre & Ash ist als schamanische Reise in die Unterwelt konzipiert, ein Prozess des rituellen Todes, ein erschütternder Durchgang durch unbekannte Bereiche und die Wiedergeburt in neuer Form. Obwohl Ochre & Ash auf den ersten Blick wie ein reguläres Album mit sechs Tracks aussieht, ist es tatsächlich als ein ganzes Stück gedacht, das in drei „Lieder“ unterteilt ist, die mit ambienten Interludes durchzogen sind. Dies folgt einer klaren schamanischen Abfolge: Vorbereitung auf den Tod, der Moment des Todes, der Abstieg in die Unterwelt, ein Durchgang durch die Länder darunter und die schmerzhafte Wiedergeburt in ein Morast des Seins.

Das Konzept von Ochre & Ash reicht bis zu dem Gründungszweck von Fauna zurück. Diese musikalische Entität entstand 2004 in Olympia, Washington, als ein spiritueller Antrieb, Schamanismus und Atavismus zu erkunden, was die Wiederauferstehung von als verloren geglaubten Merkmalen der menschlichen Biologie und Kultur bedeutet, sich in der Schaffung von Black-Metal-Wut manifestierte. Fauna wurden als Gegenmittel zur Entfremdung des modernen menschlichen Geistes gegründet und widmeten sich der Kultivierung verlorener Kanäle des menschlichen Daseins. Musikalisch entwickelten sich Fauna bald zu einem integralen und inspirierenden Teil der klanglichen Revolution, die heute als Cascadian Black Metal bekannt ist, in kreativen Austausch mit Legenden wie Agalloch und Wolves In The Throne Room.

Fauna betrachten ihre Musik als eine Sammlung von Erfahrungen und Ritualen, die darauf abzielen, den zeitgenössischen Geist zu befreien und die Zuhörer zurück zu einer ursprünglicheren und freien Existenz zu bringen. Sie betrachten Live-Rituale als das wahre Hauptereignis. Diese Live-Rituale entwickelten sich aus der Notwendigkeit heraus zu aufgenommenen Echos. Fauna wollten ihr Werk für diejenigen öffnen, die danach suchen, und ihre Leidenschaft für die Rückkehr zu ursprünglichen, spirituellen Zuständen mit Menschen außerhalb der feuchten, weiten Wälder des pazifischen Nordwestens von Cascadia teilen.

Das Debütalbum Rain (2006) erzählte die Geschichte des evolutionären Pfades des Homo Sapiens und unseres Kampfes ums Überleben in der modernen Welt. The Hunt von 2007 erkundet eine weitere Phase in dieser menschlichen Entwicklung durch die Linse einer mythischen Jagd, gefolgt von Avifauna im Jahr 2012 – mit einem Titel, der den Vögeln und der spirituellen Bedeutung, die diese gefiederten Verwandten bieten, Tribut zollt.

Mit Ochre & Ash nehmen Fauna ihre Zuhörer mit auf eine schamanische Reise tief in die Vergangenheit, in eine Zeit der frühen Jäger und Sammler, mit einem Black-Metal-Ritual, das an die alten Menschen erinnert, die sich im Fackelschein in dunklen Höhlen versammelten, um mit „Ochre“ und „Ash“ Hände, Tiere und Werkzeuge durch hohle Knochenrohre in einen Akt der Magie auf die nackte Erde zu sprühen.

Ochre & Ash – Trackliste:

1. A Conjuring

2. Nature & Madness

3. Femoral Sun

4. Labyrinths

5. Mockery

6. Eternal Return

Die Aufnahmen wurden von Vines und Echtra im Oneiria in Olympia, Washington (USA) durchgeführt. Das Mixing übernahm Vines im Oneiria in Olympia, Washington (USA). Das Mastering führte James Plotkin bei Plotkinworks in Bethlehem, Pennsylvania (USA) durch. Das modifiziert Cover-Artwork Original-Creative-Commons-Foto entstand auf Basis von Mariano Cecowskis Werk (Wikipedia-Seite: Cueva de las Manos). Das Layout übernahm hierzu Vines.

Verfügbare Formate:

Ochre & Ash wird als Digisleeve-CD, als schwarze Gatefold-Vinyl-Doppel-LP und als blutrote Gatefold-Vinyl-Doppel-LP erhältlich sein.

Fauna sind:

Vines – Gesang, Gitarre, Schlagzeug

Echtra – Gesang, Gitarre, Bass

Fauna online:

https://oneirios.wordpress.com/fauna