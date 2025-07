Septicflesh: „Live At The Acropolis II – Prometheus Unchained“ in weniger als 48 Stunden ausverkauft

Letzte Woche gaben die Symphonic-Death-Metaller Septicflesh bekannt, dass sie in den Odeon des Herodes Atticus auf der Akropolis von Athen zurückkehren werden. Nach einem ausverkauften Konzert im Jahr 2024 ist die Band überglücklich, bekannt geben zu können, dass die Tickets für das diesjährige Live At The Acropolis II in weniger als 48 Stunden ausverkauft waren.

Am 27. September werden Septicflesh unter der Leitung von Koen Schoots gemeinsam mit dem Athener Staatsorchester, einschließlich des Erwachsenen- und Kinderchors, auf der Bühne stehen. Diese Zeremonie wird etwas ganz Besonderes sein, da der Veranstaltungsort wegen Wartungs- und Restaurierungsarbeiten für mindestens drei Jahre geschlossen wird.

Septicflesh kommentieren: „In weniger als 48 Stunden ausverkauft! Vielen Dank für eure überwältigende Unterstützung! Wieder einmal wird Geschichte in altem Stein geschrieben. Bleibt dran …“

Septicflesh wurde Anfang der 90er Jahre in Griechenland als Septic Flesh gegründet und haben sich einen unauslöschlichen Platz in der Metal-Szene erobert. Mit ihrer jahrzehntelangen Geschichte hat die Band ihren Sound kontinuierlich weiterentwickelt und symphonische Elemente integriert, um ein wirklich einzigartiges Klangerlebnis zu schaffen. Von ihrer Debüt-EP Temple Of The Lost Race bis zu ihrem neuesten Meisterwerk haben Septicflesh das Publikum mit ihren dynamischen Kompositionen und eindringlichen Melodien in ihren Bann gezogen. Mit jedem Album erweitern sie die Grenzen des Symphonic Metal und verweben komplexe Orchestrierungen mit kraftvollen Riffs und eindringlichem Gesang. Verpasst nicht die Gelegenheit, ihre monumentalen Live-Auftritte zu erleben, bei denen euch der donnernde Sound von Septicflesh in einen Strudel aus Emotionen und Intensität ziehen wird.