Hard On The Wind Festival 2025: das Warm-Up zur Full Metal Cruise am 19.09.2025

Das Hard On The Wind Festival ist zurück – und bringt euch als offizielles Warm-Up-Event zur Full Metal Cruise 2025 schon am 19.09.2025 vor dem Ablegen in beste Metal-Stimmung!

Was das Festival besonders macht? Es handelt sich um ein echtes Non-Profit / DIY-Festival – organisiert von Fans für Fans! Die Einnahmen durch die Tickets decken lediglich die Unkosten, alles darüber hinaus geht direkt an die Bands. Ganz im Sinne des solidarischen Metal-Spirits!

Ursprünglich wurde das Festival ins Leben gerufen, um den Frühankömmlingen der Full Metal Cruise einen rockigen Start zu bieten. Doch längst ist klar:

Jeder ist willkommen, der Lust auf laute Gitarren, gute Stimmung und ehrliche Live-Musik hat!

Das Warm-Up Festival für die Full Metal Cruise 2025

Ticket Preise:

Early Bird = 17,50€

Standart = 19,50€

Abendkasse = 25,00€ (nach Verfügbarkeit)

Großer Saal / Einlass: 17:00

18:00-18:45 / Wolf Barsch (Shanty Rock)

19:15-20:00 / Nordic Raid ( Pagan Death)

20:30-21:15 / Tyson (Melodic Thrash)

21:45-22:30 / Tauthr (Black)

23:00-0:00 / Kilt ( Death-Thrash)

Roter Salon / Einlass: 18.30

19:00-19:45 / Extinct (Thrash Metal)

20:15-21:00 / Skepsis (Alternative Metal)

21:30-22:15 / Giant Haze (Stoner Rock)

22:45-23:30 / AK (Hard Rock)

Sichert euch jetzt eure Tickets: https://frontl.ink/hotw2025