Serious Black: benötigen eure Hilfe

Ihr seid Serious Black Fan und ihr wisst in der Corona-Quarantäne schon nicht mehr, was ihr noch anstellen sollt? Dann werdet doch Teil des neuen Videoclips von Suite 226 Album, denn die Jungs suchen eventuell genau DICH!!!

Hier der Aufruf der Band:

SERIOUS BLACK brauchen euere HILFE!!!

IHR SEID ZU HAUSE? EUCH IST LANGWEILIG? EUCH KOTZT DIE CORONASCHEISSE AN?

Ja dann legt los, es wird euch dadurch bestimmt kurzfristig besser gehen:

Ihr wollt ein Teil des nächsten Serious Black Videoclips werden?

Dann sendet uns ein Video von euch, in dem ihr einen Serious Black Song interpretiert: Singt den Song in eurem Wohnzimmer, spielt Luftgitarre in eurer Küche, headbangt in eurem Badezimmer, macht was verrücktes, schreibt auf einen Zettel, was ihr sagen wollt und haltet ihn in die Kamera, oder baut einfach eine Klopapiermumie, macht, was ihr wollt! …. Solltet ihr ein Serious Black T-Shirt besitzen, dann zieht es an! 😉

Unser nächster Videoclip für einen Song vom Album Suite 226 wird gerade geschnitten und wir wollen, dass IHR ein Teil davon seid. Ohne euch wären wir nicht hier und wir wollen zeigen, dass es darauf ankommt, zusammenzuhalten – METALHEADS UNITED – WE STILL STAND TALL! FUCK CORONA!!!

Wir nehmen die besten Videos und arbeiten sie in unseren Clip ein, also bitte nehmt nur Teil, wenn ihr auch einverstanden seid, in einem öffentlichen Video auf YouTube gezeigt zu werden. (Mit dem Schicken eures Videos an uns, erklärt ihr euch damit einverstanden, in einem öffentlichen Video gezeigt zu werden.

Drückt den Aufnahme-Knopf und schickt euer Video an: submission@afm-records.de

Hinweis: Bitte nur Video bis zu einer max. Größe von 25MB, und bitte filmt euer Video im Querformat! Bis zum Montag, den 30.03. werden wir eure Videos berücksichtigen, alle Videos die später kommen, werden es leider nicht ins Video schaffen.