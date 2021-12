Serious Black: veröffentlichen brandneuen Song aus kommendem Album „Vengeance Is Mine“

Einer der neuen Songs des kommenden Serious Black Longplayers, Vengeance Is Mine, trägt den passenden Titel Album Of Our Life und trifft damit wohl den Nagel auf den Kopf, und zwar in gleich mehrerer Hinsicht. Denn einerseits ist der Melodic Metal-Formation rund um Bassist und Gründer Mario Lochert das wohl kraftvollste und ideenreichste Werk ihrer bisherigen Karriere gelungen, mit durchweg glühendheißen Gitarrenriffs, treibenden Grooves und hymnischen Melodien, andererseits geht es hier auch textlich in für die Band bislang unerforschte Tiefen. „Wie nie zuvor habe ich diesmal Einblicke in mein Innen- und Privatleben zugelassen, also: wie ich denke, wie ich fühle, wie ich bin, und wie schwierig es sein kann, eine Band am Laufen zu halten, wenn es einem selbst nicht gutgeht.“ verrät Lochert. „Die Texte auf Vengeance Is Mine spiegeln die zurückliegenden vier, fünf Jahre wider. Dies wiederum hatte natürlich Auswirkungen aufs Songwriting, das noch intensiver und emotionaler geworden ist.“

Vengeance Is Mine erscheint am 25.02.2022 über AFM Records, und ist gleichzeitig ein Debüt für den neuen Serious Black Sänger Nikola Mijić! Mit seiner Stimmgewalt und einem ausdrucksstarken Timbre, den rasanten Riffs und Hooks von Gitarrist Dominik Sebastian, den Grooves von Schlagzeuger Ramy Ali und dem abwechslungsreichen Songwriting von Bassist Mario Lochert avanciert Vengeance Is Mine zum Paradebeispiel eines tiefmelodischen und zugleich kraftstrotzend-dynamischen Metal-Albums.

Doch überzeugt euch selbst: Nach den erst kürzlich veröffentlichten, ersten Single-Auskopplungen zu The Story und Rock With Us Tonight, haben Serious Black ein brandneues Lyric Video zum packenden Track Senso Della Vita online gestellt!

„Nur noch 3 Monate bis zum Release unseres neuen Albums Vengeance is Mine.

Dieses Album lässt sehr tiefe Einblicke in unsere Privatleben zu. Für uns war das ein großer Schritt, der sehr viel Mut und Überwindung erforderte und eine Überschreitung gewisser Prinzipen mit sich brachte.“ so Lochert. Über die neue Single sagt er: „Senso Della Vita – übersetzt: „Der Sinn des Lebens“ – erzählt von einer allgegenwärtigen Situation, mit der fast jeder zu kämpfen hat.

JEDER muss immer der Beste sein. Man muss sich auf Instagram, Facebook und anderen Kanälen als der Größte, Tollste, Schönste präsentieren – Hauptsache, man steht im perfekten Glanz da. Wer hier nicht reinpasst, wird abgestempelt. Oberflächlichkeit – es wird nicht auf den Charakter geschaut sondern nur auf das Äußere. Manche gehen sogar soweit, andere Menschen, Freunde, die eigene Familie etc. zu verleugnen und verstecken, weil sich für sie schämen und sie nicht in ihr Bild bzw. Leben passen.“

Den neuen Clip zu Senso Della Vita seht ihr ab sofort hier:

Produziert und gemischt wurde Vengenance Is Mine von Lochert in seinem Serious Black-Studio in Kirchseeon, die Gitarren hat Dominik Sebastian in seinem eigenen Studio aufgenommen, Orchester-Arrangements und Keyboards stammen von Katsionis aus Griechenland. Für die himmlischen Background-Chöre haben Serious Black die Belgrader Sängerin Ana Nikolic verpflichtet. Das erste Mastering hat Mika Jussila (Avantasia, Stratovarius, Nightwish) in den renommierten Finnvox Studios in Helsinki übernommen, zusätzlich veredelt wurden die Aufnahmen durch ein zweites, neuartiges und Klang-optimierendes Mastering-Verfahren von Konst Fischer. Lochert fügt hinzu: „Diesmal haben wir wirklich an jeder Stellschraube gedreht, um das bestmögliche Resultat zu bekommen. Und ich denke, der große Aufwand hat sich nachweislich gelohnt!“

Vengenance Is Mine erscheint am 25. Februar 2022, Vorbestellungen sind HIER möglich!

Für das kommende Jahr haben Serious Black darüber hinaus jede Menge neuer Livetrmine bekannt gegeben:

26.01.22 (Hu) Budapest – Dürer Kert

27.01.22 (At) Salzburg – Rockhouse

28.01.22 (De) Selb – Rockclub*

29.01.22 (De) Stuttgart – Club Zentral*

30.01.22 (De) Saarbrücken – Garage*

31.01.22 (Ch) Pratteln – Z 7*

01.02.22 (Fr) Paris – Le Cirque Electrique*

02.02.22 (Be) Bilzen – South Of Heaven*

03.02.22 (De) Bremen – Tivoli*

04.02.22 (Nl) Tilburg – Little Devil**

05.02.22 (De) Monheim Am Rhein – Aula Am Berliner Ring**

06.02.22 (De) Bochum – Matri**

07.02.22 (De) Hamburg – Logo**

09.02.22 (De) Frankfurt – Nachtleben**

10.02.22 (De) Berlin – Privatclub**

11.02.22 (Cz) Prag – Storm Club**

12.02.22 (De) Leipzig – Hellraiser**

13.02.22 (De) München – Backstage**

14.07.22 (A) Leoben – Area 53 Festival

23.09.22 (Ch) Tennwil – Rocknacht Tennwil

….more shows announced to be soon …..

Serious Black sind:

Nikola Mijic – Gesang

Dominik Sebastian – Gitarre

Bob Katsionis – Gitarre

Mario Lochert – Bass

Rami Ali – Schlagzeug

