Shamrock Castle Festival: Absage für 2021 neuer Termin 2022

Liebe Shamrock Castle Fans!

Leider müssen Fiddler’s Green die Absage des Shamrock Castle Festivals für dieses Jahr bekannt geben.

Die Band verkündet:

„Die Absage tut uns unheimlich leid, denn nicht nur unsere Fans, sondern auch wir als Organisatoren und Initiatoren des Festivals hatten uns sehr darauf gefreut, nach einjähriger Pause die Jägersburg wieder ins Shamrock Castle zu verwandeln. Für uns ist das Ganze immer auch wesentlich mehr als nur ein Festival. Es ist zu einem großen Familientreffen geworden, auf das wir uns jedes Jahr aufs Neue sehr freuen. Dabei sind die Besucher neben den Bands die Hauptakteure. Die Ausgelassenheit und das nahe Beisammensein aller sind immer sehr wichtige Bestandteile des Shamrock Castle.

Ein Shamrock Castle ohne einschneidende Einschränkungen ist in diesem Jahr leider angesichts der aktuellen Entwicklungen völlig undenkbar.

Durch die baulichen Besonderheiten können wir auch nicht wie manch andere Festivals das Gelände vergrößern und Abstandsregelungen einführen und umsetzen. An einen Zelt- oder Campingplatz ist auch schwerlich zu denken. Manch einer wird sich vielleicht fragen, ob wir uns mit dieser Entscheidung nicht noch etwas Zeit hätten lassen können. Wir sind ja wirklich sehr optimistisch und hoffnungsvoll – auch was viele andere Veranstaltungen des kommenden Sommers betrifft – leider sehen wir aber für das Shamrock Castle in der von uns allen so geliebten Form keine Chance für 2021.

Der Termin für das Shamrock Castle 2022 ist wie immer wieder das zweite Juliwochenende, sprich der 08. und 09.07.2022. Fast alle für 2020/21 bestätigten Bands haben bereits zugesagt auf dem Shamrock Castle 2022 zu spielen.

Die bereits gekauften Tickets für das Shamrock Castle 2020 bzw. Shamrock Castle 2021 behalten auch für das Shamrock Castle 2022 ihre Gültigkeit. Sie können aber natürlich auch bei den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.

Eure Fiddler’s Green„