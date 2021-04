Rebellion werden am 23.07.2021 ihr neues Studioalbum We Are The People bei Massacre Records veröffentlichen!

Es wurde von Uwe Lulis (Accept) produziert, gemischt und gemastert und wird demnächst vorbestellbar sein.

Das Artwork des Albums wurde von Björn Gooßes / Killustrations gestaltet.

Weitere Albumdetails, sowie die erste Single, werden demnächst veröffentlicht!

http://www.rebellion-metal.de

https://www.facebook.com/rebellionmetal