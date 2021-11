Show-Ya: präsentieren „Tokyo, I Scream“ (Official Video)

Show-Ya präsentieren das offizielle Video zu Tokyo, I Scream. Der Song, der am 29. Oktober als digitale Single veröffentlicht wurde, ist die zweite Single aus dem kommenden Studioalbum Showdown (Metalville / Rough Trade).

Die Königinnen der japanischen Metalszene sitzen schon seit Jahren fest auf ihrem Thron. Mit landesweiten Hits, TV-Auftritten und Japans größtem Female-Fronted-Band-Event, das Show-Ya selbst veranstalten, gehören sie zu den bekanntesten Heavy-Metal-Acts ihres Heimatlandes, egal ob männlich oder weiblich. Auch viele jüngere Musiker aus dem Land der aufgehenden Sonne geben an, von Show-Ya stark beeinflusst worden zu sein.

Anlässlich ihres 35-jährigen Bandjubiläums ist Showdown ein bodenständiges Album mit starkem Heavy-Metal-Einfluss.

Tokyo, I Scream, die neue Single, zeigt die etwas „weichere“ Seite der Band. Eingängige Hooks zusammen mit einem einprägsamen Refrain bilden die Grundlage für diesen mitreißenden Mid-Tembo-Rocker.

Showdown Tracklist:

1. Eye To Eye

2. Never

3. Heavy Metal Feminity

4. Tokyo, I Scream

5. Kiss In The Riot

6. Wind

7. Thunder

8. Hold Me

9. Don’t Runaway

10. Rocks

11. So….

Line-Up:

Keiko Terada – Lead Vocals

Miki „Sun-Go“ Igarashi – Guitar

Miki „Captain“ Nakamura – Keyboards

Satomi Senba – Bass

Miki „Mittan“ Tsunoda – Drums

Links:

https://show-ya.jp/

https://www.facebook.com/showyaofficial/