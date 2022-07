Silent Knight: kündigen neues Album “Full Force” an

Das australische Metal-Powerhouse Silent Knight hat seinen dritten Langspieler Full Force angekündigt, der am Freitag, 23. September 2022, veröffentlicht wird.

Full Force fokussiert Silent Knights unverkennbare Fusion der Melodik des europäischen Power Metal mit der messerscharfen Aggressivität des amerikanischen Thrash Metal auf der vollen Länge dieses beeindruckenden Werks. Mit unbändigen Riffs, so rasanten wie fließenden Soli, hymnenhaften Melodien und energetischem Rhythmus erleben Hörer*innen auf authentische und beeindruckende Weise die volle musikalische Evolution der Band. Diese hochoktanige Mischung wird gekrönt durch Dan Brittains kraftvolle Vocals, die in schierer Unfehlbarkeit die Heaviness mit beeindruckendem Klangumfang und feinfühliger Dynamik durchdringen.

“Nach einer gefühlten Ewigkeit sind wir zurück mit unserem dritten Album, Full Force!”, erklärt Gitarrist Stu McGill und richtet ein paar Worte direkt an die Fans: “Dieses Album hat alles, was wir mit Silent Knight erreichen wollen, es ist eine perfekte Mischung aus Melodie und Aggressivität. Uns war wichtig, all eure Lieblingselemente wie Mitsingrefrains, heftige Gitarrensoli und ein halsbrecherisches Tempo von der ersten bis zur letzten Note mitzudenken. Ach ja, und außerdem haben wir einen neuen Sänger namens Dan, dessen Powerfalsett wahrscheinlich direkt der Hölle entrissen wurde! Vielen Dank für eure Geduld, wir sind uns sicher, ihr werdet zustimmen, dass es das Warten wert war. Wenn euch unsere bisherige Musik gefallen hat, wissen wir, dass ihr Full Force absolut lieben werdet!“

Nach einer Reihe hochgelobter Veröffentlichungen tourten Silent Knight national wie international bereits mit Schwergewichten wie Dragonforce, Korpiklaani, Turilli Lione Rhapsody, Helloween, David Ellefson, Zakk Wylde’s Black Label Society oder Ross The Boss (Manowar) und konnten sich Festivalslots beim Hammersonic Festival und dem November Rain Festival in Indonesien sowie dem deutschen Headbangers Open Air Festival sichern. Von früh an konnte das Schaffen der Gruppe weltweit Aufmerksamkeit erregen; ihre Songs wurden von Louder Sound, Metal Storm, Spirit Of Metal, MMM, Andrew Haug Radio und unzähligen anderen Radiosendern gespielt. Mit der nun anstehenden Veröffentlichung von Full Force stehen Silent Knight in den Startlöchern, die Welt der Heavy Music nicht nur in Australien, sondern auch weit darüber hinaus zu erobern.

Full Force Tracklist:

1. Blood In The Water

2. Full Force

3. The Last Candle Burns

4. Dark & Mysterious Times

5. Screaming Eagle

6. Into Oblivion

7. Awakening

8. Create A New World

Silent Knight online:

https://www.facebook.com/silentknightband

https://www.instagram.com/silentknightband/?hl=en