SkullCrusher On Air: startet direkt am 02.01. laut und heavy in 2021

Es ist der 31. Dezember 2020 und die Silvesternacht steht zum Abschluss eines wahrlich beschissenen Jahres vor der Tür. Doch Silvester, wo wir es in den vergangenen Jahren immer ordentlich haben krachen lassen, fällt im Coronajahr 2020 erstmals ganz anders aus, denn Silvesterpartys sind in diesem Jahr nur im ganz kleinen Kreis mit maximal fünf Personen aus zwei verschiedenen Haushalten erlaubt. Zudem gilt in einigen Bundesländern eine strikte Ausgangssperre ab 20:00 Uhr und das Böllern, das alljährliche Silvesterfeuerwerk, um das hoffentlich bessere neue Jahr zu begrüßen, ist in diesem Jahr auch verboten. Silvester 2020/2021 wird definitiv anders – still und leise, wie eigentlich schon fast das ganze vergangene Jahr, in dem wir weitestgehend auf Konzerte und Festivals verzichten mussten.

Doch es gibt auch gute Nachrichten, denn Bier ist glücklicherweise bisher noch nicht verboten und das böllert ja, sofern wir genug davon haben, bekanntlich auch. Silvester ist gerettet, also rutscht alle gut rein!

Und auch 2021 ist gerettet, auch wenn es Konzerte erst einmal weiterhin nicht geben wird, denn SkullCrusher On Air, bereits 1997 als Print-Magazin von Harald Deschler gegründet und seit 2014 als wöchentliche Radioshow bei Freies Radio Freudenstadt zu hören, läutet für euch direkt am 2. Januar 2021 das neue Jahr gewohnt laut und heavy ein. Die 275. Ausgabe startet pünktlich um 20:00 Uhr, also schaltet ein und lasst es für eure Nachbarn ordentlich böllern!

Freies Radio Freudenstadt

UKW 100,1 | 89,35 MHz

Kabel 105,85 MHz

Livestream www.radio-fds.de