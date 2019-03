Slayer: Final Tour In Germany 2019 die letzten beiden Konzerte in Deutschland starten in wenigen Wochen

Der Abschied rückt näher. In diesem Sommer werden Slayer ihre letzten Konzerte in Deutschland geben. Für das Konzert am 3. August 2019 gibt es einen Standortwechsel. Ursprünglich auf dem Messegelände Balingen angesetzt, wird das Konzert aus logistischen Gründen in die Stuttgarter Schleyer-Halle verlegt. Bereits gekaufte Tickets für Balingen behalten ihre Gültigkeit. Das Konzert in Stuttgart wird der letzte Auftritt der Band in Europa sein. Der Auftritt am 13. Juni 2019 in der Arena Leipzig findet wie geplant statt. Für beide Termine gibt es noch Tickets an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter der bundesweiten Tickethotline 01806 – 777 111 (20 Ct./Anruf – Mobilfunkpreise max. 60 Ct./Anruf) oder im Internet unter: www.myticket.de/slayer-tickets-248.html

Do. 13.06.2019 Leipzig – Arena

Sa. 03.08.2019 Stuttgart – Schleyer-Halle

