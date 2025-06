Snake Eyes: veröffentlichen „hdtv“ und kommen auf Deutschland-Tour

Snake Eyes gehen mit Scatching, Trompeten und jeder Menge Cowbell aufs Ganze in ihrer neuen Single hdtv, die zu ihrem Tourstart in UK erscheint. Das Grit-Pop-Duo aus Brighton veröffentlicht ihre dritte Single des Jahres, in Deutschland ist die Band bei Grand Hotel van Cleef unter Vertrag, in UK veröffentlichen sie bei Alcopop! Records. Im Oktober spielt die Band einige Konzerte bei uns!

In einem System, in dem nur ein paar wenige Musiker*innen es sich leisten können, von ihrer Kunst zu leben, und die meisten mehreren Dayjobs nachgehen müssen, um zu überleben, blickt hdtv auf finanzielle Struggles und gesellschaftliche Stigmata im Niedriglohnsektor.

Sänger und Gitarrist Jim Heffy erzählt: „Ich weiß, dass ich vieles habe, wofür ich dankbar sein kann. Aber die Zeiten sind hart, und in letzter Zeit merke ich immer mehr, dass die Luft dünner wird. Der Mindestlohn ist heute die Norm, aber die Lebenshaltungskosten steigen überall. Dieser Song beschreibt, sich in Jobs gefangen zu fühlen, und soll dich daran erinnern, dass du Trost in den kleinen Dingen finden kannst. Wenn du das hier liest: Du bist mehr als dein Dayjob! Lass dich von den Bastarden nicht unterkriegen!“

Über die Musik ergänzt er: „Tom Hill, der den Track gemischt hat, meinte, dass wir in dem Song einfach nichts unversucht gelassen haben. Wir haben Trompeten dabei, Vinylscratches (die sich unser Drummer Brooker selbst beigebracht hat, als uns bewusst wurden, dass der Song sie einfach braucht!), und natürlich jede Menge Cowbell. Wir hoffen, dieser Song macht deinen Sommer besser!“

Nach den Singles Hug Me feat. Pabst und Jar Full Of Wasps ist hdtv die dritte Auskopplung der Band dieses Jahr – Weitere Musik folgt bald! Nach Konzerten mit Dune Rats, You Me At Six und Kid Kapichi geht die Band jetzt erstmal in ihrer Heimat auf Headline-Tour und ist dann im Herbst auch wieder bei uns zu sehen. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Snake Eyes live 2025:

15.10. Köln, Stereo Wonderland

21.10. Hamburg, Top Ten Bar

22.10. Bremen, Tower Bar

25.10. Oberhausen, Druckluft

Weitere Termine in Vorbereitung.