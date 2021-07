Spitfire: veröffentlichen offizielles Video zu „Ride It Like You Stole It“

Das Münchener Heavy Rock Trio Spitfire wird am 17.09.2021 ein neues Album namens Do Or Die bei Massacre Records veröffentlichen!

Heute ist Ride It Like You Stole It, die neue digitale Single der Band, veröffentlicht worden!

Und natürlich gibt es dazu auch ein offizielles Video, das man sich hier ansehen kann:

In dem Video ist auch Marc Diekmann, seines Zeichens professioneller Freeride-Mountainbiker, zu sehen.

Das offizielle Video zu Like A Lady – der vorherigen Single vom kommenden Album – kann man sich auf https://youtu.be/RkfUhBPFWUc ansehen.

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: