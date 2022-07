Steamhammer: veröffentlichen nach 50 Jahren ein neues Album

Sommer 2022, genau 50 Jahre nach der Veröffentlichung von Speech und 53 Jahre nach der ersten Zusammenarbeit von Martin Pugh und Pete Sears auf dem Debut der Band, wird Steamhammer mit Wailing Again ein neues Album veröffentlichen.



Mit dabei sind neben dem 1968-er Gründungsmitglied Martin Pugh (Gitarren) und Pete Sears (Bass, Keyboards & Backgroundgesang), ehemals auch Mitglied von Jefferson Starship in der Zeit von 1974 bis 1987, Manfred Mann’s Earth Band – Schlagzeuger John Lingwood, der 1972 zu Steamhammer stieß, und Phil Colombatto (Gesang & Mundharmonika). Wailing Again bietet alles, worauf Steamhammer Fans 50 Jahre gewartet haben: Bluesgetränkter, psychedelisch angehauchter Rock von Meisterhand zelebriert, inkl. einer neuen Fassung des großen Steamhammer Dauerbrenners Junior’s Wailing.



Manfred Schütz, MIG Music Geschäftsführer und Gründer des SPV-Labels Steamhammer, freut sich über die Veröffentlichung: „1969, da war ich 19 Jahre alt, habe ich mir das erste Album von Steamhammer in dem einzigen Beat Schallplatten Laden – Ludewig – in Hannover gekauft. Ludewig hatte damals von unbekannten Themen meistens nur ein Exemplar aus Holland importiert und man musste Glück haben, dies zu erwischen. Mich hatte das Frontcover mit den Hippie-Typen mit den langen Haaren direkt angesprochen. Die Band selbst kannte ich nicht, aber Glück gehabt. Danach habe ich mir MK II gekauft und hatte damit meine persönliche Lieblingsband gefunden. Ein Jahr später spielten Steamhammer in dem legendären Club Mülltonne in Hannover und mein Glück war perfekt.



Als ich 1984 SPV gegründet hatte und für Bands wie Sodom, Destruction oder Metal Church ein Label brauchte, war meine Entscheidung klar. Das Label habe ich Steamhammer genannt und daraus wurde eines der erfolgreichsten Labels für Metal und Hardrock weltweit. So konnte die Band Steamhammer auch nach ihrer Trennung 1972 weiterleben. Für mich ist es eine große Ehre, nun nach so langer Zeit als Fan das neue Album meiner Lieblingsband auf den Markt zu bringen. Der Kreis hat sich geschlossen.“

Die erste Single ist für Ende August geplant.