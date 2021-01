Storm Seeker: Düsseldorfer Newcomer holen Mr. Hurley für neue Single „Deathwatch Beetle Party” an Bord

Am 08.01.2021 folgt mit der neuen Single Deathwatch Beetle Party ein weiterer, köstlicher Vorgeschmack der Folk-Metalpiraten von Storm Seeker auf das am 29.01.2021 erscheinende Album Guns Don’t Cry, bei der niemand geringeres als Mr. Hurley dabei ist.

In Deathwatch Beetle Party erzählen Timothy und Mr. Hurley gemeinsam die tragische Geschichte eines einsamen Seglers. Ein Epos über Freundschaft und Rückschläge, in dem der Hörer vom Auf Und Ab des Lebens mitgerissen wird. Man möchte im Refrain gröhlend das Tanzbein schwingen und schwelgt schon Sekunden später in der Melancholie von bitterer Erkenntnis und Verlust.

Der Name Deathwatch bezieht sich auf einsame stille Nächte der Totenwache, in denen nur das Ticken der Holzwürmer und Nagekäfer im alten Holz vernehmbar ist. Eine faszinierend paradoxe Idee von Holzwürmern auf hoher See, die ihrer Natur folgen und damit das Schiff zerstören, auf dem sie leben und überleben.

Quelle: m2 mediaconsulting