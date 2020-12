Storm Seeker: veröffentlichen am 29.01.2021 ihr zweites Album „Guns Don´t Cry“

Sehr geehrte Damen und Herren, Landratten und Halsabschneider. Mit ihrem zweiten Album Guns Don’t Cry haben Storm Seeker erneut ein wahres Meisterwerk der nautischen Gesänge in einem Vintage Sailor-Look vollbracht.

Die Mädchen und Jungs aus Düsseldorf haben mit einer frischen Herangehensweise an ihren Folk Metal-Sound elf Hits geschrieben, die einen auf eine Reise zu verlassenen Ufern durch Wind und Sturm mitnehmen. Auf diesem Abenteuer erwarten Dich epische Schlachten und mysteriöse Kreaturen, zusammen mit großartigen Nyckelharpa- und Hurdy Gurdy-Soli und kniffligen Akkordeon-Parts.

Timothys raue Seemannsstimme wird dabei von einigen überraschenden Gaststimmen begleitet: Seeb von Orden Ogan, Mr. Hurley (Mr. Hurley und die Pulveraffen) und Teufel von Tanzwut haben Storm Seeker für dieses Album ihre epischen Stimmen geliehen, um mit ihnen nautische Geschichten zu erzählen, die einem kribbelnde Gänsehaut und höllische Nackenschmerzen bereiten werden!

Passend zum Vintage-Thema wird es dieses Meisterwerk neben einem 6-seitigen Digipak auch als Vinyl-Edition, sowie als limitierte Fanbox geben, die das Album selbst, ein hochwertig besticktes Guns Don’t Cry-Taschentuch, ein Falt-Poster und eine signierte Grußkarte der Band enthält.

Das Bomben-Album, sowie die limitierte Fanbox und die Vinyl, können hier vorbestellt werden: https://nocut.shop/guns-dont-cry

Tracklist:

1 How To Be A Pirate

2 Naval Hitchhike

3 Shoot This Ship Down

4 Guns Don’t Cry

5 One more Day

6 Compass

7 Row Row Row

8 Deathwatch Beetle Party (feat. Mr. Hurley & die Pulveraffen)

9 Maelstrom (feat. Tanzwut)

10 Sextant (feat. Seeb from Orden Ogan)

11 Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini

Quelle: m2 mediaconsulting