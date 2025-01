Storm Seeker: veröffentlichen neue Single mit Musikvideo „Waking Of The Flood“

Das neue Album Set The Sails erscheint am 14. März 2025 als Digipak, Vinyl und limitierte Fanbox. Album und Tickets jetzt vorbestellen: https://www.nocut.shop/de/storm-seeker-set-the-sails

Mit Waking Of The Flood gelingt es Storm Seeker, die Lieder und Legenden über die See in unserer Gegenwart zu verankern. Angelehnt an die Flut des Jahres 2021 erzählt die Ballade vom Leid und den Entbehrungen der Menschen, die sie erdulden mussten – und von der Stärke, die Gewalten der See zu überstehen. Mit einem detaillierten Blick auf die sinnbildlichen Einzelschicksale hinter den großen Fluten vergangener und gegenwärtiger Zeiten.

Sean erklärt zu dem Song: „Waking Of The Flood ist ein sehr persönliches Lied. Die Jahrhundertflut 2021 habe ich hautnah miterlebt – davon erzählen wir im Song. Es ist uns wichtig, darüber hinaus etwas mit diesem Release auszusagen: Mit dem Spendenaufruf für das THW möchten wir genau das tun. Ohne das Technische Hilfswerk wäre die Lage im Sommer ’21 noch viel schlimmer gewesen, als sie es ohnehin schon war – diese Flut mag vorbei sein, aber die Ereignisse, die wir in Waking Of The Flood besingen, wiederholen sich reihenweise. Die Überflutungen 2023 in Norddeutschland und die Flut 2024 in Süddeutschland sind dafür nur zwei Beispiele. Die Arbeit des THW im Katastrophenschutz ist unschätzbar – diese Menschen retten damit Leben. Andauernd.

Wir möchten das auf unsere Weise unterstützen und mit diesem Lied all denen eine Stimme geben, die damals, heute und in der Zukunft um ihre Existenz kämpfen. Dieser Song ist ein Mahnmal für die tiefen Narben, die die Flut im Sommer ’21 hinterlassen hat.“

Wer spenden möchte kann dies hier tun: https://stiftung-thw.de/spenden/

Wer die Naturgewalt der Nautic Force schon vor dem nächsten Herbst live erleben will: Im März stechen Storm Seeker als Support von dArtagnan in See, um eine Feierstimmung zu verbreiten, wie es wohl nur jene können, die damit rechnen müssen, von ihren Abenteuern auf den Weltmeeren nicht zurückzukehren. Also Leinen los und Set the Sails

Support für dArtagnan:

14.03.2025 Frankfurt – Batschkapp

15.03.2025 Stuttgart – LKA-Longhorn

21.03.2025 Saarbrücken – Garage

22.03.2025 Köln – Carlswerk Victoria

27.03.2025 Wien – Simm City

28.03.2025 München – Backstage Werk

29.03.2025 Nürnberg – Löwensaal

17.04.2025 Osnabrück – Rosenhof (Blaudonnerstag w/ Mr. Hurley & Die Pulveraffen)

Set The Sails Tour 2025:

Präsentiert von: metal.de, Legacy, Sonic Seducer, MusiX, SLAM & NoCut

20.09.2025 Leipzig – Naumanns

26.09.2025 Hannover – Musikzentrum

27.09.2025 Hamburg – Logo

02.10.2025 Kiel – Die Pumpe (Roter Salon)

03.10.2025 Osnabrück – Bastard Club

04.10.2025 Mülheim – Phönix Club

10.10.2025 Berlin – Cassiopeia

11.10.2025 Dresden – Puschkin

18.10.2025 Bremen – Tower

… weitere Termine folgen!

Über Storm Seeker:

Spätestens seit dem Release ihrer EP Pirate Scum im Jahr 2016 sind Storm Seeker dabei, die Bühnen im In- und Ausland mit ihrer außergewöhnlichen musikalischen Mischung aus klassischem Metal und folkigen Melodien zu erobern. Nach dem Release ihres Debütalbums Beneath In The Cold im Mai 2019 gewannen Storm Seeker durch einen stürmischen Festivalsommer an Erfahrung, Expertise und sicher auch Trinkfestigkeit. Im Frühjahr 2020 wechselten Storm Seeker zu NoCut Entertainment. Trotz vielerorts geschlossener Häfen trotzte die verschworene Nautic Force gemeinsam mit Mono Inc. der drohenden Flaute. Im Januar 2021 erschien das zweite Album Guns Don’t Cry, kurz danach legte die fünfköpfige Crew mit ihrem ersten Akustikalbum Calm Seas Vol. 1 nach. Im April 2023 folgte das Album Nautic Force. Mit dem neuen Sänger Sean Graham an Bord (Info hier) sind Storm Seeker nun gewappnet für weitere musikalische Abenteuer. Set the Sails!

Line-Up:

Sean Graham – Lead Vocals

Olaf Abor – Drums, Vocals

Fabi Tunes – Hurdy Gurdy, Recorder, Vocals

Ughar der schrecklich Durstige – Keyboards, Accordion

Paulie Docs – Guitar, Vocals

