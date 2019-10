SuidAkrA: veröffentlichen “Lays From Afar” Lyricvideo und weitere Albumdetails

Das Jubiläumsalbum Echoes Of Yore des deutschen Celtic Metal Flagschiffs SuidAkrA, für welches die Band zehn Klassiker ihrer ersten Alben neu eingespielt hat, erscheint am 15. November.

Mit Lays From Afar (im Original vom gleichnamigen Album aus dem Jahr 1999) gibt es nun die erste Kostprobe als Lyricvideo auf Youtube. Alle Songs des Albums stammen von den ersten fünf Alben der Bandgeschichte und wurden im Rahmen einer Kickstarter Kampagne von ihren Fans ausgewählt. Die komplette Tracklist findet ihr anbei. Echoes Of Yore erscheint außer im regulären JewelCase auch auf Vinyl in drei verschiedenen Farbeditions und zusätzlich als DigiPack, welches außer dem regulären Album noch eine Bonus Daten-DVD enthält, auf welchem die knapp 45 minütige Live Show vom diesjährigen Wacken Open Air als Video Datei (*.m4v) in Full HD enthalten ist.

Die Vinyl Versionen enthalten zudem einen Download Code, mit dem das komplette Album in verschiedenen Audioformaten bis hin zu unkomprimiertem WAV Dateien kostenlos gedownloadet werden kann. Dieser Download enthält als Bonus ebenfalls die komplette Wacken Show in einem niedriger auflösendem Format.

Album Tracklist:

01. Wartunes

02. The Quest

03. Havoc

04. Morrigan

05. Rise Of Taliesin

06. Hall Of Tales

07. Pendragon’s Fall

08. Banshee

09. Warpipes Call Me

10. Lays From Afar

Live At Wacken 2019 (Bonusvideo) Tracklist:

1. Intro + Pendragon’s Fall

2. The IXth Legion

3. Stone Of The Seven Suns

4. Dead Man’s Reel

5. Pair Dadeni

6. March Of Conquest

7. Balor

8. Wartunes

Lays From Afar (Lyricvideo):

https://youtu.be/KEClj2dXwi8

PreOrder of all Editions

http://mdd-records.de/suidakra-eoy

Bandlinks

Facebook: https://www.facebook.com/Official.SuidAkrA/

Website: https://www.suidakra.com/