Sunrise Bo Gin – Gin

Name: Sunrise Bo Gin

Herkunftsland: Heilbad Heiligenstadt, Deutschland

Firma: More Than Just A Drink GbR

Art des Getränks: Gin

Jahrgang: entfällt

Link: https://m.facebook.com/profile.php?id=740071159340570&ref=content_filter

Abfüllmenge: 500 ml

Volumenprozent Alkohol: 44 %

Preis: ab 28,20 Euro

Online Shop: https://www.trinkbare-delikatessen.de/Sunrise-Bo-Gi

Heute haben wir einen klangvollen Gin für euch im Metaldrinks Programm. Die mit 44 Volumenprozent Alkohol versehene Spirituose hört auf den liebevollen Namen Sunrise Bo Gin und stammt von der Firma More Than Just A Drink GbR. Die Macher vertreiben nicht nur ihre eigenen ausgefallenen Produkte, sondern unterstützen auch andere Inverkehrbringer von Spirituosen in Sachen Vertrieb!

Wie ein Sonnenaufgang an einem schönen Sommertag wird der Gin angepriesen. Die Färbung ist tatsächlich sehr interessant und mit seinem feinen Rosa ansprechend gewählt. Jeder Longdrink bekommt dadurch eine eigene Note, ohne das Grundprodukt zu erdrücken. Neben dem klassischen Gin Tonic geht der Sunrise Bo auch optimal als Gin Buck. Neben den Botanicals Wacholder, Koriander, Veilchenwurzel, Mandeln, Zitronen und Orangenschale, Süßholz, Kubebenpfeffer, Anis und Muskatblüte verleiht die Blutorange dieser Spirituose einen selbstständigen Charakter. Ganz ohne Farbstoffe gelingt die Färbung nicht und es wird somit mit Farbstoffen nachgeholfen.

Das Design ist eher schlicht. Die Aufmachung mit Korkverschluss gefällt mir persönlich bei Spirituosen sehr gut. Mit knapp unter 30 Euro für einen halben Liter Gin liegt das Produkt im guten Preissegment und kann die Qualität, die man erwartet, auf den Punkt bringen. Vom Fusel weit entfernt, fehlt nach oben nicht viel und eignet sich besonders gut für Longdrinks. Pur sollte man dem kleinen Sonnenaufgang ebenfalls eine Chance geben – Zitronen und Orangenaromen stechen besonders gut heraus und setzten das gewünschte Feeling frei. Fernweh im Coronalockdown mit Sunrise Bo Gin zu bekämpfen kann im Jahr 2021 eine Alternative bleiben. Katerstimmung kommt auch im Nachgang nicht auf, erschreckend gut geht es einem am Morgen danach, wenn man der bitteren Realität wieder ins Auge blicken darf.