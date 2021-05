Superbloom: die Band aus Brooklyn startet mit Debüt „Pollen“ durch

In Kennerkreisen werden Superbloom aus Brooklyn, New York schon seit gut zwei Jahren hochgehandelt. Nach einigen Singles und einer nicht mehr erhältlichen EP steht mit Pollen nun das Debütalbum der Grunge-Newcomer in den Startlöchern. Digital erscheint Pollen bereits am 01.06.2021, eine limitierte Vinyl-Auflage erscheint über das Berliner Liebhaberlabel Thirty Something Records, das bisher u.a. Bands wie The Appleseed Cast oder Far vertrieben hat, und kann ab sofort vorbestellt werden. Die physische Version erscheint am 30.07.2021.

Das Superbloom-Debutalbum ist ein Liebesbrief an Alternative-Rock in all seinen Facetten, von den 90ern bis heute. Grunge, Hard Rock, nostalgische Akustiksongs, unwiderstehliche Hooks und kein bisschen nostalgisch verklärt. Für die Produktion sind neben der Band auch Post-Hardcore Fachmann Will Yip und Joe Reinhardt verantwortlich.

Der Neo-Grunge der Band klingt frisch und doch vertraut, die eingängigen Refrains vermeiden es, zu klebrig zu werden. Hier ist ganz eindeutig eine neue Lieblingsband im Anmarsch – Selten klang das Grunge-Revival so zeitgemäß.