Drip-Fed: veröffentlichen zweite Single aus „Kill The Buzz“

Die Hardcore-Punker Drip-Fed veröffentlichen mit Moonlighting die zweite Single aus ihrem bevorstehenden Album Kill The Buzz, das am 23. März 2021 auf I.Corrupt.Records erscheinen wird.

Das elf Songs umfassende, zweite Album Kill The Buzz von Drip-Fed macht von Sekunde eins da weiter, wo das selbst betitelte Debütalbum aufgehört hat: Dynamischer, wütender und groovig-rockender Hardcore-Punk, ohne groß auf dicke Hose zu machen. Nach der ersten Single Move Right Through Me erscheint mit Moonlighting der zweite Vorgeschmack aus dem neuen Album samt Musikvideo.

Sänger Jeffrey Blum über die neue Single Moonlighting: „In dem Song geht es vor allem um die Zeit, als ich mich wie ein unqualifizierter, schwarzarbeitender Therapeut für meinen Freundeskreis gefühlt habe. Eine Art zerstörerische Empathie, die mit der Zeit ungesund wurde. Da gab es einige Momente, als ich gefühlt keine andere Wahl hatte als zu intervenieren. Diese Momente in meinem Leben versuche ich mit Moonlighting zu verarbeiten.“

Im Herbst 2018 noch als Newcomer und absoluten Geheimtipp gehandelt, haben es Drip-Fed aus Austin, Texas, geschafft, uns mit dem Release ihres selbst betitelten Debütalbum ganz schön umzuhauen. Nach ihrer ersten Europatour, die sie dann genau ein Jahr später mit Slow Jams aus Berlin absolviert hatten, ging es dann auch direkt ins eigens gebaute und betriebene Studio. Beim Sound haben Drip-Fed sogar noch eine Schippe draufgelegt und für den Mix Beau Burchell (u.a. Saosin, The Bled, Moose Blood) und das Mastering Alan Douches (u.a. Converge, The Dillinger Escape Plan, Torche) angeheuert.

Kill The Buzz ist das zweite Album von Drip-Fed und erscheint am 26. März 2021 auf I.Corrupt.Records und ist hier vorbestellbar.

Quelle: Fleet Union