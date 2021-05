Nuclear Power Trio – A Clear And Presend Ranger

Artist: Nuclear Power Trio

Herkunft: Vereinigte Staaten Von Amerika

Album: A Clear And Present Rager

Spiellänge: 19:07 Minuten

Genre: Groove Metal, Instrumental, Heavy Metal, Progressive Metal

Release: 30.10.2020

Label: Metalblade Records

Link: https://www.facebook.com/nuclearpowertrio

Bandmitglieder:

Gitarre – Donny

Bassgitarre – Vlad

Schlagzeug – Kimmy

Tracklist:

A Clear And Present Rager Grab ‘Em By The Pyongyang The Fusion Collusion Ukraine In The Membrane Mutually Assured Seduction

Wie müsste die perfekte Welt aussehen? Also in einer perfekten Welt sitzen die großen Machthaber an einem Tisch und sprechen darüber, wie man die Gesellschaft (also alle Gesellschaften weltweit) besser machen kann. In dieser Welt gibt es keine Atommächte, keine Kriege und ja auch eigentlich keine wirklichen Machthaber oder Diktatoren. Das Projekt Nuclear Power Trio startete 2018 genau diese Utopie. Ja, also wenn man progressiven Metal mit Weltfrieden verwechselt, dann könnte man meinen, dass die perfekte Welt spätestens mit dem 2020er Release A Clear And Present Ranger erschienen ist.

Mit lustigem Comic-Stil, den Kostümen der drei (z.T. ehemaligen) Machthabern und den dazu passenden Fake-Biografien bekommt ein Hörer mit Donny (Donald Trump), Vlad (Vladimir Putin) und Kimmy (Kim Yong Un) eine ordentliche Portion progressiven Metal um die Ohren geworfen. Doch anders als bei Austrian Death Machine verzichtet man gänzlich auf parodistischen Gesang und fokussiert sich auf das, was die drei „Raketenbrüder“ können, nämlich das professionelle Vergewaltigen von Instrumenten. Das, was vielleicht ein wenig schroff klingen mag, ist aber liebevoll gemeint, denn bei A Clear And Present Ranger passt das Riffing perfekt und jeder, der dem Genre etwas abgewinnen kann, wird hier sicher einen Song finden, der passt.