Symphony X: spielen am 29.09.2024 im Knust in Hamburg

Seit fünf Jahren spielten die Prog-Metal-Größen Symphony X keine Show in Europa. Im September diesen Jahres ist es endlich wieder so weit: Target Concerts holen sie für vier Shows nach Deutschland!

Symphony X haben ihr letztes von Kritikern stark gelobtes Album Underworld 2015 über Nuclear Blast veröffentlicht. Sie haben damit ein überdimensionales Rock-Epos abgeliefert und das in einem Zeitalter von deutlich abnehmenden Aufmerksamkeitsspannen. Stark von dem italienischen Dichter Dante Alighieri inspiriert, hat Underworld seine Themen meist aus der Göttlichen Komödie bezogen, speziell den Teil von Inferno. Als Hommage an Dantes Verwendung der Zahl 3 und ihrer Vielfachen, hat die Band dieses Motiv sowohl in den Texten als auch in der Musik. Der erste Song auf dem Album ist drei-silbig, Drei-Noten-Melodie-Phrase und in den Versen gibt es drei Anspielungen auf drei Songs des dritten Albums der Band, The Divine Wings Of Tragedy.

Symphony X

Support: Edge Of Paradise

Einlass: 19:00 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

Location: Knust

Adresse: Neuer Kamp 30, Hamburg

Tickets gibt es unter: https://www.eventim.de/event/symphony-x-tour-2024-knust-18665472/