The Beauty Of Gemina: neues Album „Songs Of Homecoming“ erscheint am 13.09.2024

Das mit Spannung erwartete neue Studioalbum Songs Of Homecoming von The Beauty Of Gemina wird am 13.09.2024 erscheinen.

Die dritte Singleauskopplung des Albums Symphony Of Solitude entführt die Zuhörer in eine Welt voller emotionaler Tiefe und poetischer Bilder. Mit Zeilen, die das Herz berühren, und einer Melodie, die zum Aufbrechen einlädt, erzählt Michael Sele die Geschichte von Einsamkeit und Geborgenheit, von Chaos und Ruhe. Die kraftvollen Zeilen wie „You’re a symphony, my symphony of solitude“ und „You bring shelter in the night, a white spot in the dark“ fangen die Essenz menschlicher Gefühle ein und schaffen eine unmittelbare Verbindung zwischen Musik und Hörer.

Untermalt von einem eindrucksvollen Arrangement mit symphonischen Klängen, vereint Symphony Of Solitude klassische und moderne Elemente zu einem einzigartigen Hörerlebnis.

Offizielles Video Symphony Of Solitude:

Album Pre-Order: https://geminastore.wazala.com/category/news-specials/

Offizielles Video Veil Of Rain: https://youtu.be/kQx9hIIqEPo?si=QHm9hhsiwLplOWER

Offizielles Video Whispers Of The Seasons: https://youtu.be/_dSxeUfmR34?si=u-ZRXjHAzmeP-sEY

Die Faszination von The Beauty Of Gemina liegt in der «dunklen Eleganz» der Musik. Sprich: Im Charisma von Songwriter und Sänger Michael Sele. Mit seiner beeindruckenden Stimme und einer Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten durch Musik hat er sich einen festen Platz in den Herzen der Zuhörer weltweit erobert.

Seit bald 18 Jahren werden Michael Sele und The Beauty Of Gemina nicht nur in ihrer Heimat und benachbarten Ländern gefeiert, sondern in ganz Europa sowie besonders in Mittel- und Südamerika, sodass ihre Tourneen sie schon um den halben Globus geführt haben. Mehr als 300 Konzerte in 25 Ländern liegen bereits hinter ihnen. Das neue Album verspricht, die künstlerische Reise auf beeindruckende Weise fortzusetzen.

Symphony Of Solitude ist eine Hymne an die unerschütterliche Kraft menschlicher Gefühle und die Magie des Heimkehrens. Mit diesem Lied beweisen The Beauty Of Gemina einmal mehr, dass sie zu den führenden Bands ihres Genres gehören und es verstehen, ihre Zuhörer in eine Welt voller Emotionen und musikalischer Raffinesse zu entführen.

Die neue Single ist ein weiterer Vorgeschmack auf das mit Spannung erwartete neue Studioalbum Songs Of Homecoming, das am 13.09.2024 erscheinen wird.

The Beauty Of Gemina:

01.09.2024 – Berlin (DE) – Ernst Reuter Saal (Mit Katharina Thalbach)

26.09.2024 – Zürich (CH) – Bogen F

27.09.2024 – St. Gallen (CH) – Grabenhalle

28.09.2024 – Mels (CH) – Altes Kino

01.10.2024 – Leipzig (DE) – Moritzbastei

02.10.2024 – Hamburg (DE) – Bahnhof Pauli

03.10.2024 – Frankfurt (DE) – Das Bett

04.10.2024 – Kaiserslautern (DE) – Cotton Club

05.10.2024 – Oberhausen (DE) – Kulttempel

06.10.2024 – München (DE) – Backstage

19.10.2024 – Berlin (DE) – Ernst Reuter Saal (Mit Katharina Thalbach)

08.12.2024 – Chur (CH) – Werkstatt (TRIO+)

13.12.2024 – Bern (CH) – ONO (TRIO+)

15.12.2024 – Zürich (CH) – Plaza (TRIO+)