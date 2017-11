Die Bay-Area-Thrash-Giganten Testament haben angekündigt, im März/April 2018 wieder nach Europa und UK zu kommen.

Die Band wird weiterhin im Rahmen ihres weltweit hochgepriesenen Albums Brotherhood Of The Snake unterwegs sein und zudem die kanadischen Thrasher Annihilator sowie den polnischen Death-Metal-Panzer Vader mitbringen.

Gitarrist Eric Peterson kommentiert: „I’m super excited about this tour! can’t wait! Really really looking fwd to spending some quality time in these countries and way to long over due! Hails!“

Die genannten Shows sind die ersten in Skandinavien und UK zum aktuellen Album.

Testament + Annihilator + Vader

14.3.2018 SE – Gothenburg, Traedgarn

15.3.2018 NO – Oslo, Rockefeller

16.3.2018 SE – Örebro, Conventum Kongress

17.3.2018 SE – Stockholm, Arenan

20.3.2018 FI – Helsinki, Circus

21.3.2018 FI – Tampere, Pakkahuone

29.3.2018 UK – Bristol, Motion

30.3.2018 UK – Manchester, Ritz

31.3.2018 UK – Birmingham, Institute

1.4.2018 IE – Dublin, Vicar Street

2.4.2018 UK – Glasgow, QMU

4.4.2018 UK – London, Koko

Bevor es soweit ist, starten Testament den ersten Teil ihrer Headlinertour, die sie durch die meisten restlichen europäischen Länder führt, am 11. November auf dem Metal Hammer Paradise.

Testament live + Annihilator + Death Angel

11.11. D Weissenhäusser Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise*

12.11. B Antwerp – Trix

14.11. D Berlin – Astra

15.11. PL Warsaw – Progresja

16.11. PL Gdansk – B90

18.11. H Budapest – Barba Negra

19.11. CZ Brno – Sono Centrum

20.11. A Vienna – Arena

22.11. D Wiesbaden – Schlachthof

23.11. D Munich – Backstage

24.11. D Saarbrücken – Garage

25.11. D Stuttgart – LKA Longhorn

26.11. SLO Ljubljana – Kino Siska

27.11. D Nuremberg – Löwensaal

28.11. CH Pratteln – Z7

30.11. I Bologna – Estragon

01.12. I Milan – Live Club

02.12. CH Fribourg – Fri-Son

03.12. F Toulouse – Bikini

04.12. E Madrid – La Riviera

06.12. F Lyon – Transbordeur

07.12. F Nantes – Stereolux

08.12. F Paris – Bataclan

09.12. D Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

10.12. NL Haarlem – Patronaat *SOLD OUT*

* = no Annihilator

Kommentare

Kommentare