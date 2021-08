Die Münchener Newcomer Tezura veröffentlichen neue Single im September.konnten mit ihrer letzten Single Stray Alone einen sehr guten Start hinlegen, der Track landete sogar bei Radio BOB in der Rotation. Nun legt die derzeit als Trio agierende Band nach. Der neue Song heißt Left In Me. Die Single ist ab 10. September 2021 erhältlich, dann wird auch das dazu gehörige Video Premiere feiern.

Gegründet im Winter 2018, machen Tezura erstmals 2019 mit ihrer Demo Voices auf sich aufmerksam. Die Presse lobt den bereits hohen Reifegrad der Songs trotz des noch jungen Alters der Band. Im Januar 2021 folgten mit Stray Alone und Unto This Last zwei Songs, die die Entwicklung der Band deutlich machen. Komplexe Arrangements, eine durchsetzungsfähige Produktion und ausgereifte Texte zeichnen die beiden Songs aus. Der Song Stray Alone malt ein düsteres Bild der immer weiter auseinanderdriftenden Gesellschaft, während Unto This Last Rebellion, Gerechtigkeit und Aufbruch thematisiert.