The Lurking Fear: veröffentlichen Lyricvideo zu „Funeral Abyss“

The Lurking Fear, die schwedische Old-School-Death-Metal-Band mit Mitgliedern von At The Gates, Disfear, God Macabre, Skitsystem, Tormented und The Haunted veröffentlichte am 19.11.2010 ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Death, Madness, Horror, Decay über Century Media Records.

Aus diesem Grund enthüllen The Lurking Fear jetzt einen weiteren neuen Track des Albums. Seht euch Funeral Abyss in einem von Cloud Music Typography erstellten Lyricvideo hier an:

Jonas Stålhammar, Lead-Gitarrist von Lurking Fear, äußerte sich wie folgt zu dem Song: „Hier ist ein weiterer Song von Death, Madness, Horror, Decay für euch. Dieses Mal haben wir uns für einen härteren Song entschieden, denn man braucht auch etwas Härte, nicht nur Geschwindigkeit!“

Und Stålhammar fügte das Folgende über die Albumveröffentlichung hinzu: „Death, Madness, Horror, Decay erscheint jetzt und wir haben das Gefühl, dass dieses, unser zweites Album, ein großer Schritt nach vorne ist im Vergleich zu unserem Debüt Out Of The Voiceless Grave. Es ist fokussierter und brutaler. Wir freuen uns schon sehr darauf, dass ihr es hören könnt…“

Hier geht’s zum Review von Death, Madness, Horror, Decay: