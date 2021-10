The Lurking Fear: Single und Video zu „Death Reborn“ veröffentlicht

The Lurking Fear, die schwedische Old-School-Death-Metal-Band mit Mitgliedern von At The Gates, Disfear, God Macabre, Skitsystem, Tormented und The Haunted werden ihr mit Spannung erwartetes zweites Album Death, Madness, Horror, Decay am 19. November 2021 über Century Media Records weltweit veröffentlichen.

Aus diesem Grund stellen The Lurking Fear jetzt die zweite Single aus dem kommenden Album vor. Seht euch den Track Death Reborn in einem Video von Max Ljungberg hier an:

Tomas Lindberg Redant, Sänger von Lurking Fear, äußerte sich wie folgt zu dem Stück:

„Death Reborn war einer der letzten Tracks, die für das Album fertiggestellt wurden. Ein reines Old-School-Death-Metal-Gewitter. Das Hauptriff hat mich einfach umgehauen, als ich es hörte, und ich wusste sofort, dass wir dafür Platz auf der A-Seite des Albums schaffen mussten. Auch der Text war sofort da, denn der Track hatte eine gewisse Attitüde, die auch in den Lyrics vermittelt werden musste. Der Haupteinfluss kommt immer noch aus dem Lovecraft-Universum, aber mit einem zusätzlichen aggressiven Twist. Und ich weiß, dass er kurz ist… ca. eine Minute, aber wenn man drei großartige Riffs wie diese hat, warum sollte man es kompliziert machen?“

