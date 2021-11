Deathstars: verschieben ihre Europatournee auf Ende 2022 und Anfang 2023

Mit den Unwägbarkeiten möglicher Sperrungen und steigender Infektionszahlen wird die Planung einer europaweiten Tournee, wie sie die Glam-Metal-Sensation Deathstars unternommen hat, nahezu unmöglich und ein massives Risiko für Bands rund um den Globus. Aus diesem Grund sehen sich die Schweden gezwungen, ihre anstehenden Shows ein weiteres Mal zu verschieben – doch die Zeit wird kommen, um die Combo mit den Songs ihres neuen, noch unbetitelten Albums, das in den letzten Jahren still und leise in der Mache war, endlich live auf der Bühne zu erleben.

„Es waren ein paar frustrierende Jahre, doch wegen zu großer Ungewissheit bezüglich der Pandemie müssen wir die Europatournee erneut verschieben. Wir bedauern es natürlich, euch das mitzuteilen, aber es liegt nicht in der Hand der Band. Wir möchten uns bei den Fans für ihre Geduld bedanken und hoffen, euch alle bei den kommenden Shows zu sehen“, so Whiplasher Bernadotte.

Dies sind die neuen Tourdaten:

Deathstars

2022

17.11. SE Stockholm – Klubben

18.11. SE Gothenburg – Pustervik

19.11. SE Malmö – KB

14.12. UKR Kiev – Atlas

16.12. RUS Yekaterinburg – Fabrika

17.12. RUS Moscow – Urban

13.12. RUS St. Petersburg – Aurora Hall

2023

26.01. DE Berlin – Hole 44

27.01. DE München – Hansa39

28.01. DE Stuttgart – Im Wizemann

29.01. CH Zürich – Plaza

30.01. IT Milan – Legend

31.01. IT Rome – Largo

02.02. FR Lyon – Rock N Eat Live

03.02. ES Barcelona – Razzmatazz 2

04.02. ES Madrid – Shoko Live

05.02. FR Toulouse – Connexion Live

06.02. FR Paris – La Maroquinerie

08.02. UK Nottingham – Rescue Rooms

09.02. UK Glasgow – G2

10.02. UK Manchester – Academy 3

11.02. UK London – O2 Academy Islington

12.02. BE Antwerp – Kavka

14.02. LUX Esch-Sur-Alzette – Rockhal

15.02. DE Köln – Luxor

16.02. NL Utrecht – Tivoli Vredenburg

04.02. DE Hamburg – Grünspan

15.03. FIN Tampere – Olympia

16.03. FIN Helsinki – Tavastia

17.03. EST Tallinn – Tapper Club

18.03. LVA Riga- Melna Piektdiena

19.03. LTU Vilnius – Vakaris

20.03. PL Warsaw – Hydrozagadka

22.03. HU Budapest – A38 Ship

23.03. RO Cluj – Form Space

24.03. RO Bucharest – Quantic

26.03. SLO Ljubljana – Orto Bar

27.03. AT Vienna – Szene

28.03. CZ Prague – Meet Factory

29.03. DE Leipzig – Anker

30.03. DE Hannover – Musikzentrum

31.03. DK Kopenhagen – Pumpehuset

