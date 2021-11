Elfensjón: veröffentlichen ihre zweite Singleauskopplung „Witch Of Abyss“ aus dem neuen Album „Ephemera“

Elfensjón werden am 23. November 2021 mit Witch of Abyss ihre zweite Singleauskopplung aus dem neuen Album Ephemera veröffentlichen. Ephemera wurde bereits im Oktober gleichen Jahres angekündigt und soll noch dieses Jahr erscheinen. Mit Thorn (棘, gesprochen „Toge“) erschien bereits am 9. November eine erste Single.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch aus, die Vorbestellungsphase soll demnächst eingeläutet werden.



Zu Elfensjón:



Elfensjón ist ein Dōjin-Musikzirkel aus Japan, welcher Ende des Jahres 2018 vom Metal-Komponisten Keisuke Kurose (ex-Asriel, ex-Uroboros) und der Mangaka Kachiru Ishizue (u.a. Rosen Blood, The Sodom Ilegenes, Melancholic World) ins Leben gerufen wurde und seither jährlich Werke veröffentlicht. Bereits 2018 erschien mit Einherjar eine erste EP mit sechs Stücken, bereits im Folgejahr folgte das Mini-Album Ash Of Rouge. Nach einer Kompilationsbeteiligung Anfang 2020 veröffentlichte Elfensjón das Debütalbum Styx im November gleichen Jahres.



Die einzigen konstanten Mitglieder sind die beiden Gründer: Keisuke Kurose und Kachiru Ishizue. Während Kurose für die Komposition und Produktion der Musik zuständig ist, steuert Ishizue sämtliche Illustrationen für das Projekt bei. Die Musiker, die auf den Werken zu hören sind, sind allesamt Gastmusiker, die selbst in der Dōjin-Szene in anderen Projekten aktiv sind. Dōjin ist in etwa im dem westlichen Independent gleichzusetzen.



Bisherige musikalische Gäste:



Okogeeechann – weiblicher Gesang

Kazuya Fujita – männlicher Gesang (auf Ash Of Rouge, Styx und Ephemera)

Kakeyan – E-Bass

Kenshiro – E-Gitarre

Yuu – E-Gitarre

Yotu – Keyboards

Clocknote – Design

Oryo – Mastering

Seiichiro Ebisu – E-Gitarre/E-Bass (auf Einherjar und Ash Of Rouge)



Die Lieder erzählen durchgehend die Geschichte des Geschwisterpaars Elisia und Astral, die auf der Suche nach der weißen Hexe sind, welche den Sagen nach, jeden Wunsch erfüllen kann. Weitere Charaktere, die im Laufe der Geschichte vorkommen, stehen teilweise in Beziehung zueinander. Nachdem Elisia ihren Bruder aus Eifersucht tötet, wird dessen Seele von Seth, der der Seelen Verstorbener durch die Unterwelt leitet, aufgegabelt. Seth selbst ist auf der Suche nach der Seele von Alstroemeria um diese wieder zu ihrem Körper zu bringen, obwohl es gegen seine eigentliche Aufgabe ist. Astral wird später auf Elisias Wunsch von der weißen Hexe als Unsterblicher wiederbelebt.